Был песчаный карьер, а стало одно из самых больших озер Киева: где оно находится и чем уникально (фото)

Этот уникальный водоем площадью 26,6 гектара рядом с жилым массивом Осокорки дает уникальную возможность единения с природой в пределах столицы.

В Дарницком районе Киева, рядом с жилым массивом Осокорки, есть интересное озеро Мартышев. Этот уникальный водоем стал не только любимым местом отдыха киевлян, но и важным экологическим объектом.

Сегодня оно набирает популярность среди ценителей отдыха у воды. "Телеграф" расскажет, где именно находится озеро, можно ли там купаться и какие развлечения оно предлагает.

Как возникло озеро Мартышев

История озера Мартышев достаточно древняя. Оно природного происхождения, образованное на пойменных лугах Днепра, и до зарегулирования реки затапливалось во время наводнений. В 1994 году мощное наводнение затопило и старый песчаный карьер, создав водоем, который со временем превратился в настоящий природный комплекс. Сегодня озеро занимает площадь около 26,6 гектара, простираясь более чем на 2 километра в длину и достигая 1,4 километра в ширину.

Название водоема чтит память Алексея Мартышева — выдающегося украинского спортсмена, прославившего нашу страну на международной арене. Таким образом, озеро сочетает в себе природную красоту и историческую значимость.

Водный комплекс

Озеро Мартышев не существует изолированно — оно часть уникального каскада Осокорковских водоемов. Через систему проливов водоем соединяется с озерами Небреж и Тяглое, образуя живой водный комплекс, поддерживающий экологический баланс целого района.

Биологическое разнообразие озера поражает. В его водах обитают карась, карп, окунь, плотва и другие виды рыб, некоторые из которых достаточно редки для городского водоема. Озеро также стало домом для многочисленных водоплавающих птиц, среди которых есть виды, занесенные в Красную книгу Украины.

Безопасно ли здесь купаться

Важно отметить, что у озера Мартышев нет официальных пляжей или обустроенных зон для купания. Вода в озере больше подходит для рыбалки и водных видов спорта. Однако купание здесь не запрещено.

Активный отдых на воде

Для любителей активного отдыха на берегу озера работает пункт проката водного снаряжения. Здесь можно взять напрокат байдарки, каноэ и сап-доски, что делает Мартышев идеальным местом для сочетания спорта с удовольствием. Спокойные воды озера подходят как для начинающих, так и опытных спортсменов.

Как добраться

Озеро Мартышев легко доступно посетителям. Общественным транспортом можно добраться автобусами №42 и 45, а также метро до станции "Красный Хутор". Ближайшие остановки — улица Елизаветы Чавдар и 67 Садовая, от которых до озера можно дойти пешком за несколько минут.

Озеро Мартышев это яркий пример того, как природа может возродиться даже после техногенного вмешательства. Этот естественный уголок в мегаполисе привлекает рыбаков, спортсменов и любителей природы, напоминая о важности сохранения зеленых зон в больших городах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о киевском озере, спасшем сотни птиц. Оно также служит нерестилищем для местных видов рыб и домом для различных водных растений.