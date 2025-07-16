Чистая вода, несколько пляжей и лес вокруг: где находится озеро "Барвинок" и как туда попасть (фото)

Когда-то озеро было спортивным и там проводились разнообразные турниры

В Украине немало живописных и удивительных озер, каждое из которых хранит свою особую историю и атмосферу. Одно из таких мест — озеро с поэтичным названием "Барвинок", спрятанное среди природы Львовской области.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит озеро, спрятанное в лесу и как туда добраться. Мы узнали интересные факты о водоеме.

Озеро "Барвинок" неподалеку Нового Роздола — что в нем особенного

Одним из самых живописных мест во Львовской области считается озеро "Барвинок". Когда-то это была речка, но в 60-х годах по указу тогдашней власти, ее перекрыли плотиной. Так было создано озеро, оздоровительно-развлекательный комплекс "Каштан" и детский лагерь "Барвинок".

Озеро "Барвинок" во Львовской области

Это уютный и вытянутый водоем длиной около 2–3 километров, при этом его ширина совсем небольшая — не более 50 метров. Глубина колеблется от 3 до 8 метров, хотя в некоторых местах дно уходит до 9-метровых впадин.

Озеро с трех сторон окружено лесом

Ранее оно использовалось как спортивный водоем — здесь устраивали разнообразные турниры, но со временем эти мероприятия прекратились, скорее всего, из-за недостатка финансирования. Теперь озеро доступно для всех рыболовов и любителей спокойного отдыха у воды.

На озере "Барвинок" когда-то проводили турниры

На территории находятся пять пляжей, среди которых особенно выделяются "новый", "старый" и забавно названный — "лягушачий". Но, судя по всему, там нет специально обустроенных зон для отдыхающих с лежаками и раздевалками. Территория озера контролируется местной организацией "Украинское общество охотников и рыболовов", благодаря чему там поддерживается порядок.

Озеро "Барвинок" контролируется УООР

Воды "Барвинка" богаты рыбой — здесь водятся карпы, щуки, судаки, окуни, а также раки. Озеро утопает в зелени: с трех сторон его окружает густой лес, создающий особую атмосферу уединения и прохлады в летнюю жару.

Как выглядит озеро "Барвинок"

Недалеко от водоема есть оздоровительный центр "Барвинок", где можно пройти 10-дневную оздоровительную программу. Туда входит проживание, питание и различные процедуры.

Как доехать к озеру "Барвинок"

Добраться к озеру "Барвинок" из Львова можно несколькими способами. Самый удобный — на автомобиле: путь занимает около часа. Из Львова нужно выехать по трассе Е40 (М06) в сторону Нового Роздола, а оттуда — еще несколько километров по местной дороге до самого озера.

Озеро "Барвинок" - настояща жемчужина природы

Также можно доехать на общественном транспорте. Сначала нужно сесть на автобус или маршрутку до города Новый Роздол, которые регулярно отправляются с автостанции или железнодорожного вокзала во Львове. По прибытии в Новый Роздол можно воспользоваться такси или пройтись пешком — озеро находится примерно в 2–3 км от центра города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть немало живописных озер, идеальных для летнего отдыха, особенно имеющих лечебные свойства. Одно из таких — Солонец-Тузлы, расположенное у Черноморского побережья в селе Рыбаковка Николаевской области.