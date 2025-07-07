В его глубинах спрятан лес и спиральная тропа: в Украине есть озеро с чистой водой и интересной историей

Этот водоем образовался около 25 лет назад

В Украине есть множество живописных водоемов, куда можно поехать и насладиться природой. Недалеко от Киева есть "Голубое озеро", а рядом с Житомиром можно отдохнуть на Соколовском карьере, который завораживает своими пейзажами.

"Телеграф" решил выяснить, где именно находится этот карьер и что в нем особенного. Мы узнали некоторые интересные факты.

Соколовский карьер возле Житомира — чем особенный

На окраине Житомира спрятан удивительный Соколовский карьер окруженный красивым лесом и гранитными скалами, которые придают месту особую атмосферу. Здесь можно забыть о городской суете, насладиться тишиной природы и даже поплавать в прозрачной воде.

Соколовский карьер

Это место особенно привлекает дайверов — для них карьер стал настоящим раем с удивительными подводными пейзажами. На дне водоема растут деревья, создавая эффект настоящего подводного леса, в котором, кажется, будто погружаешься в сказку.

На дне Соколовского карьера много деревьев и спиральній спуск

На самом деле этот карьер, который часто называют озером, имеет интересную историю. Водоем образовался около 25 лет назад. Раньше на его место добивали гранит, используя специальную технику и взрывчатку для создания каменной чаши. Но после прекращения добычи, карьер наполнился водой и превратился в живописный водоем.

Соколовскому карьеру около 25 лет, Фото: фейсбук-группа "Подорожі Україною"

Но интересной особенностью карьера есть дорога, по которой гранит вывозили на поверхность. Она вилась спиралью против часовой стрелки, но оценить тропу сейчас могут только дайверы, поскольку она скрыта под водой. На дне озера также долгое время лежал затопленный автомобиль "Жигули", но потом авто убрали, ведь из него вышло топливо и масло.

На Соколовском карьере чистая вода, Фото: фейсбук-группа "Подорожі Україною"

Еще местные рассказывают, что на дне карьера лежит экскаватор, но пока эта информация никак не подтвердилась. Следует отметить, что глубина карьера составляет около 100 метров. В этом водоеме часто плавают новички и опытные дайверы, и в нем даже тренировка многократный рекордсмен Украины Александр Бубенчиков.

Как выглядит Соколовский карьер, Фото: фейсбук-группа "Подорожі Україною"

Говорят, что в этой местности, на расстоянии 150 метров от берега в западном направлении на глубине 65-45 метров находится аномальная зона. Возле наклонной стенки карьера, расположенной под углом 50 – 60 градусов, у многих дайверов не работает компас и отказывает VR3.

Соколовский карьер — как туда доехать

Отдыхающих привлекает кристально чистая вода на карьере, гранитные скалы, с которых можно спрыгнуть в воду и тишина. На локации нет специально оборудованных мест для плавания, но летом на Соколовском карьере все равно много людей, которые приезжают на пикник и остаются с ночевкой в палатках.

Этот карьер очень глубокий, но красивый, Фото: Перший Житомирський

Соколовский карьер находится на окраине Житомира по адресу: ул. Гранитная, 16. До водоема удобнее всего добраться из центра города на общественном транспорте. Можете воспользоваться автобусами №102, маршрутками №8, №4. Остановка называется "Гаражный кооператив "Аграрник"", от нее до карьера идти пешком минут 10.

Из других городов удобно приехать в Житомир междугородним автобусом или электричкой. Из Киева дорога займет примерно 2 часа.

"Телеграф" писал ранее, что в получасе от Киева находится водоем с чистой водой. Говорят, что это озеро лечит.