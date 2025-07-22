На смену жаре придет гроза: когда ливни накроют Украину

На большей части территории погода будет неустойчивой и изменчивой

В июле украинцев ожидают ливни и грозовые дожди, также вероятны град и шквалы с порывами до 23 метров в секунду. Однако осадки могут обойти стороной некоторые регионы.

Крым и Приазовье наоборот будут страдать от засухи. Об этом "Телеграфу" рассказал известный метеоролог Игорь Кибальчич.

Прогнозы показывают, что до конца июля погода на большей части территории будет неустойчивой и изменчивой. Температурные контрасты и перепады атмосферного давления станут причиной гроз и ливней.

Если посмотреть на карту прогнозируемого количества осадков до 29 июля включительно, то хорошо заметно, что больше дождей ожидается в западных и северных областях страны, тогда как в Приазовье и Крыму их может не быть совсем.

Самые интенсивные осадки, которые затронут практически все области, пройдут 22 – 23 июля, а также 27 – 29 июля. Местами могут наблюдаться сильные ливни, град и шквалы, 17 – 23 м/с. В остальные дни также возможны дожди, но они будут небольшими и пройдут только местами.

Напомним, в Киеве продолжает держаться переменная облачность, местами идти дожди с грозами. А температура до сих пор является летней, хотя уже не такой "жгучей". "Телеграф" рассказал, какой погоды жителям столицы ждать в ближайшие дни.