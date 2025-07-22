Жена CEO Astronomer отказалась от его фамилии после скандала с "камерой поцелуев": как она выглядит и где сейчас

Пострадала семья не только Байрона, но и самой любовницы

В июле 2025 года гендиректор Astronomer Энди Байрон стал объектом общественного внимания после того, как его "застукали" на камеру с любовницей — директором по персоналу Кристин Кэбот. Их объятия транслировали в прямом эфире во время "kiss cam" на концерте поддерживающей Украину группы Coldplay в Бостоне. Оказалось, что мужчина находится в браке с женщиней, подарившей ему двоих сыновей.

Как сообщает Daily Mail, Меган Керриган 50 лет и она старается не привлекать к себе внимания. Она пока не комментировала скандал публично, но убрала фамилию "Байрон" из своего профиля в Фейсбуке, а затем и вовсе его удалила. Ранее на ее странице можно было увидеть "счастливые" семейные снимки — с походов и с выпускного одного из сыновей.

Новый профиль на Фейсбуке?

Новый аккаунт в соцсети под именем Megan Kerrigan появился 19 июля и быстро набрал более 14 000 подписчиков. Первый пост напрямую отсылает к скандалу и заканчивается фразой: "Я заберу своих детей и оставлю этого отвратительного человека позади".

В другом посте говорится: "Я ему верила, но оказалось, что в те времена он был с другой женщиной. Я наивно полагала, что он усердно трудится ради нашей семьи, ради наших детей, но заснятое камерой на концерте, разрушило все: Энди и Кристен Кэбот обнимались, а потом, заметив камеру, поспешно отстранились. Это вызвало у меня такое унижение и боль, что я даже не могу описать, не могу принять его поступок".

Впрочем, в сети некоторые пользователи усомнились в том, что страница, созданная в считанные часы после скандала, по настоящему принадлежит жене гендиректора Энди Байрона.

Где сейчас жена Энди Байрона

Меган покинула семейный дом стоимостью 1,4 миллиона долларов в Нортборо, штат Массачусетс, и теперь проживает в другом роскошном доме в Кеннебанке, штат Мэн (примерно в 170 километрах от него). Известно, что женщина работает в школе в соседнем городке Вустер, где занимает должность заместителя директора и курирует инклюзивный прием учеников с особыми образовательными потребностями.

Меган Керриган с мужем Энди Байроном и детьми в походе

Семейство Байрон на выпускном сына

Стоит дополнить, что Энди Байрона после скандала подал в отставку. Кристин Кебот продолжает оставаться в должности (хотя на данный момент она находится в отпуске на неопределенный срок). И она тоже замужем — за гендиректором компанию по производству спиртных напитков Эндрю Каботом и воспитывает двоих детей.

Кристин Кебот замужем и воспитывает двоих детей

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