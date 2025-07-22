Трамп окружил себя двойниками Мелании: СМИ заметили "жуткую" одержимость президента США (фото)

Президент США держит при себе молодых "клонов" 55-летней супруги

Дональд Трамп находится в браке с Меланией уже два десятка лет, но в последние годы супруги все чаще дистанцируются друг от друга. Супруга президента США редко сопровождает мужа на публичных мероприятиях, а увидеть ее в Белом доме — та еще задачка. Это породило множество слухов о разводе Дональда и Мелании, а сейчас за мужчиной заметили странную одержимость ее двойниками.

В отсутствие 55-летней супруги Трамп окружил себя ее "молодыми клонами". Об этом заявил в своем подкасте Daily Beast писатель Майкл Вулфф, который для собственного исследования провел несколько месяцев в Белом доме, наблюдая за главой страны и его сотрудниками.

Вулфф заметил, что многие сотрудники аппарата президента — женщины, и в основном все они соответствуют одному шаблону: длинные распущенные волосы, юбки выше колена, высокие сапоги и, по сути, находящиеся у него "на побегушках".

"Трамп населяет свой мир женщинами, с которыми он, как я полагаю, в другой жизни — или на другом этапе жизни — мог бы быть в отношениях. Они, по сути, похожи на Меланию. Так что они своего рода сексуальный суррогат роли, которую Мелания, похоже, уже практически освободила", сказал мужчина, приведя в пример Хоуп Хикс, Алину Хаббу, Натали Харп и Марго Мартин.

Фото: Getty Images

Как выглядят двойники Мелании Трамп: фото

Хоуп Хикс - советник Трампа. Фото: Getty Images

Алина Хабба - советник президента во второй администрации Трампа. Фото: Getty Images

Натали Харп — помощница Дональда Трампа. Фото: Getty Images

Марго Мартин - спецпомощник президента и советник по коммуникациям. Фото: Getty Images

Напомним, что Мелания Трамп неожиданно выступила в поддержку Украины, рассказывая Дональду о российских обстрелах. Ранее мы рассказывали, почему она не любит Россию.