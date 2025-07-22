Дружина CEO Astronomer відмовилася від його прізвища після скандалу з "камерою поцілунків": як вона виглядає і де зараз

Постраждала родина не лише Байрона, а й самої коханки

У липні 2025 року гендиректор Astronomer Енді Байрон став об’єктом суспільної уваги після того, як його "застукали" на камеру з коханкою — директором з персоналу Крістін Кебот. Їхні обійми транслювали в прямому ефірі під час "kiss cam" на концерті гурту Coldplay, що підтримує Україну, у Бостоні. Виявилося, що чоловік одружений з жінкою, яка подарувала йому двох синів.

Як повідомляє Daily Mail, Меган Керріган 50 років і вона намагається не привертати до себе уваги. Вона поки не коментувала скандал публічно, але прибрала прізвище "Байрон" зі свого профілю у Фейсбуці, а потім і зовсім його видалила. Раніше на її сторінці можна було побачити "щасливі" сімейні знімки — з походів та з випускного одного із синів.

Новий профіль на Фейсбуці?

Новий аккаунт у соцмережі під ім’ям Megan Kerrigan з’явився 19 липня і швидко набрав понад 14 000 підписників. Перший пост безпосередньо відсилає до скандалу і закінчується фразою: "Я заберу своїх дітей і залишу цю огидну людину позаду".

В іншому пості говориться: "Я йому вірила, але виявилося, що в ті часи він був з іншою жінкою. Я наївно вважала, що він старанно працює заради нашої родини, заради наших дітей, але зняте камерою на концерті, зруйнувало все: Енді і Крістен Кебот обіймалися, а потім, помітивши камеру, поспішно відсторонилися. Це викликало у мене таке приниження та біль, що я навіть не можу описати, не можу прийняти його вчинок".

Втім, у мережі деякі користувачі засумнівалися в тому, що сторінка, створена в лічені години після скандалу, належить дружині гендиректора Енді Байрона.

Де зараз дружина Енді Байрона

Меган залишила сімейний будинок вартістю 1,4 мільйона доларів у Нортборо, штат Массачусетс, і тепер проживає в іншому розкішному будинку в Кеннебанку, штат Мен (приблизно за 170 кілометрів від нього). Відомо, що жінка працює у школі в сусідньому містечку Вустер, де обіймає посаду заступника директора та займається інклюзивним прийомом учнів з особливими освітніми потребами.

Меган Керріган з чоловіком Енді Байроном та дітьми у поході

Сімейство Байрон на випускному сина

Варто доповнити, що Енді Байрон після скандалу подав у відставку. Крістін Кебот продовжує залишатися на посаді (хоча зараз вона перебуває у відпустці на невизначений термін). І вона також одружена — за гендиректором компанію з виробництва спиртних напоїв Ендрю Каботом і виховує двох дітей.

Крістін Кебот одружена і виховує двох дітей

Нагадаємо, що нещодавно був бій українського боксера Олександра Усика, головною опорою якого є його дружина Катерина. Раніше "Телеграф" писав про найгарячіші образи дружини Усика, які перехоплюють дух.