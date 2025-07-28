Фамилия Кравченко входит в топ-10 самых популярных в Украине

Фамилия Кравченко одна из самых распространенных и популярных в Украине. У кого-то оно ассоциируется с актрисой популярного сериала "Сваты" — Татьяной Кравченко (известная как Валюха), которая после начала войны на Донбассе молчит о том, что в стране, где она родилась, убивают украинцев. А после начала полномасштабной войны она стала поддерживать Владимира Путина еще больше.

"Телеграф" расскажет об этой фамилии более подробно. А також, скільки людей в Україні його має.

По данным портала "Рідні", фамилия Кравченко входит в топ-10 самых популярных фамилий в Украине с показателем 75 456 носителей. Наибольшая концентрация носителей фамилии Кравченко наблюдается в центральных и северо-восточных областях Украины, однако, значительное количество людей с этой фамилией проживает практически в каждом регионе страны.

Фамилия "Кравченко" в Украине

Что означает фамилию Кравченко

Этимологически фамилия Кравченко происходит от профессии портного — человека, занимавшегося пошивом одежды. Суффикс "-енко" является типичным украинским патронимическим окончанием, что означает "сын портного" или "потомок портного". Это одна из древнейших ремесленных фамилий в украинской традиции, которая формировалась еще в XV-XVI веках.

Фамилия Кравченко

У фамилии есть несколько вариантов написания и произношения в разных регионах Украины, но основная форма "Кравченко" остается самой распространенной. В некоторых областях можно встретить варианты "Портной", "Кравецкий" или "Кравчук", которые имеют общие этимологические корни.

Ранее "Телеграф" писал, откуда пошла фамилия главкома Сырского и сколько у него однофамильцев в Украине.