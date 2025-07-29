День дружбы 2025: яркие открытки и картинки для поздравления с теплым праздником

Отправьте своим близким открытки в День дружбы и поздравьте с праздником

В эту среду, 20 июля, отмечается Международный день дружбы. В современном мире этот день приобретает все большее значение, поскольку дружба часто измеряется лайками в соцсетях. Поэтому важно ценить тех, кто нас держит в реальности и разделяет с нами счастливые и не очень моменты.

Друзья – это не только те, с кем весело. Это те, кто остается рядом, когда тяжело, могут протянуть руку помощи в нужный момент или просто поддержать словом. Поэтому в День дружбы важно поздравить всех, кто важен для вас и кто разделяет с вами радостные, и не очень, моменты.

Сегодня дружба – это настоящий акт доверия. Это умение быть без фильтров. Именно поэтому очень важно поздравить в этот день своих друзей и поблагодарить их за поддержку, помощь и искренность.

"Телеграф" подготовил для вас самые красивые поздравления в открытках, чтобы вы могли поздравить своих друзей с праздником 30 июля. Отправьте своим ближайшим людям яркую картинку и напомните, как вы их любите.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда День подруги в 2025 году. Этот праздник не имеет официального статуса, но его активно отмечают в США, Индии, Канаде, некоторых странах Европы.