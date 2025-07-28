В мире этот праздник отмечается в августе: когда будет День подруги в 2025 году

Не упустите момент порадовать близкого человека с теплым праздником

Подруга — это та, кто всегда поддержит в сложный момент, протянет руку помощи и не оставит наедине с проблемами. Трудно представить жизнь без столь близкого человека, поэтому было бы грехом не чествовать эти прекрасные отношения. В мире ежегодно отмечают День друзей 9 июня, День женской дружбы 13 февраля, а также просто День подруги.

Праздник National Girlfriends Day не имеет официального статуса, но его активно отмечают в США, Индии, Канаде, некоторых странах Европы и просто в женских компаниях по всему миру. Поскольку английское слово girlfriend имеет два значения — "подруга" и "возлюбленная", — название праздника можно перевести по-разному: как Национальный день подруги или как Национальный день любимой девушки. В этом случае значение слова "подруга" зависит от контекста.

Когда День подруги отмечают в Украине: дата

Главное, что Международный день подруги — теплый праздник, посвященный женской дружбе. Он ежегодно отмечается 1 августа, и в 2025 году выпадает на пятницу.

Как празднуют День подруги: традиции

1 августа подругам можно встретиться за кофе или ужином, вручить друг другу небольшие подарки, открытки или просто отправить в соцсетях, мессенджерах теплые слова благодарности и пожелания всего наилучшего.

Фото: freepik

Самая главная традиция – быть рядом, даже если это "рядом" – через видеозвонок. А еще – напомнить лучшим подругам, как они важны в вашей жизни. Не забудьте 1 августа позвонить, написать или обнять свою подругу.

Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.