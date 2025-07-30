Чистая вода и белый песок: на западе Украины есть собственные Мальдивы (фото)

В озере - очень чистая вода, поэтому можно купаться

В летнюю жару, когда температуры достигают пиковых значений, хочется искупаться в прохладном водоеме. Одним из вариантов может быть Задорожное озеро, которое манит живописными пейзажами и чистой водой. Это удачная идея для тех, кто хочет сбежать от городского шума и соединиться с природой.

"Телеграф" расскажет, чем известно Задорожное озеро, что там было раньше и как туда добраться.

Что известно о Задорожном озере

Озеро возникло на основе Дроговижского известнякового карьера, созданного в 1940 году. В то же время на этом месте начали возводить цементный завод. Однако строительство остановили из-за Второй мировой войны. Говорили, что немцы пытались запустить здесь строительство, однако не удалось.

После окончания войны здесь начали добывать известняк. Его снабжали обогатительным цехом, где обрабатывали, а затем по трубе он поступал на завод. Затем на дно карьера подвели электричество и воду для технических нужд.

Задорожное озеро, фото Wikimapia

Карьер окружали сразу несколько карстов — образований, сформировавшихся после растворения водой горных пород. В 1974 году произошел прорыв одного из таких карстов. Работники пытались откачать воду, но это было бесполезно. Потому технику с карьера забрали и его решили затопить.

Когда-то здесь был карьер, фото ua.travel.info

В целом водоем расположен на высоте 265 метров над уровнем моря. Максимальная глубина озера в отдельных местах составляет 27 метров, а средняя – 3-4 метра. Задорожное озеро находится в 40 километрах от Львова и является популярным местом для отдыха в области. Здесь можно релаксировать у водоема, ловить рыбу, жарить шашлык, раскладывать палатки и оставаться на ночлег. В озере – очень чистая вода, а на пляжах – белый песок.

Задорожное озеро возле Львова, фото Виктории Кучмы

Здесь можно разложить палатки, фото Виктории Кучмы

Задорожное озеро, фото Натальи Дякив

Как доехать до Задорожного озера

Чтобы доехать до водоема, в первую очередь нужно прибыть во Львов. Это можно сделать поездом или автобусом. Далее до озера можно добраться на электричке с городского вокзала. Ориентироваться нужно на маршрут Львов-Трускавец или Львов-Лавочное. Надо выйти на станцию "Задорожная" и пройти чуть больше километра. Если же едете собственным транспортом, то следуйте по автодороге Львов-Стрый и двигайтесь к селу Дороговиж.

Как доехать до Задорожного озера

Ранее "Телеграф" рассказывал о водоеме с бирюзовой водой в центре Украины. Там можно насладиться природой и отдохнуть.