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Чистая вода и белый песок: на западе Украины есть собственные Мальдивы (фото)

Автор
Виктория Козар
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Задорожное озеро возле Львова
Задорожное озеро возле Львова. Фото Коллаж "Телеграфа"

В озере - очень чистая вода, поэтому можно купаться

В летнюю жару, когда температуры достигают пиковых значений, хочется искупаться в прохладном водоеме. Одним из вариантов может быть Задорожное озеро, которое манит живописными пейзажами и чистой водой. Это удачная идея для тех, кто хочет сбежать от городского шума и соединиться с природой.

"Телеграф" расскажет, чем известно Задорожное озеро, что там было раньше и как туда добраться.

Что известно о Задорожном озере

Озеро возникло на основе Дроговижского известнякового карьера, созданного в 1940 году. В то же время на этом месте начали возводить цементный завод. Однако строительство остановили из-за Второй мировой войны. Говорили, что немцы пытались запустить здесь строительство, однако не удалось.

После окончания войны здесь начали добывать известняк. Его снабжали обогатительным цехом, где обрабатывали, а затем по трубе он поступал на завод. Затем на дно карьера подвели электричество и воду для технических нужд.

Задорожное озеро
Задорожное озеро, фото Wikimapia

Карьер окружали сразу несколько карстов — образований, сформировавшихся после растворения водой горных пород. В 1974 году произошел прорыв одного из таких карстов. Работники пытались откачать воду, но это было бесполезно. Потому технику с карьера забрали и его решили затопить.

Задорожное озеро что известно
Когда-то здесь был карьер, фото ua.travel.info

В целом водоем расположен на высоте 265 метров над уровнем моря. Максимальная глубина озера в отдельных местах составляет 27 метров, а средняя – 3-4 метра. Задорожное озеро находится в 40 километрах от Львова и является популярным местом для отдыха в области. Здесь можно релаксировать у водоема, ловить рыбу, жарить шашлык, раскладывать палатки и оставаться на ночлег. В озере – очень чистая вода, а на пляжах – белый песок.

Задорожное озеро возле Львова
Задорожное озеро возле Львова, фото Виктории Кучмы
Задорожное озеро отдых
Здесь можно разложить палатки, фото Виктории Кучмы
Задорожное озеро
Задорожное озеро, фото Натальи Дякив

Как доехать до Задорожного озера

Чтобы доехать до водоема, в первую очередь нужно прибыть во Львов. Это можно сделать поездом или автобусом. Далее до озера можно добраться на электричке с городского вокзала. Ориентироваться нужно на маршрут Львов-Трускавец или Львов-Лавочное. Надо выйти на станцию "Задорожная" и пройти чуть больше километра. Если же едете собственным транспортом, то следуйте по автодороге Львов-Стрый и двигайтесь к селу Дороговиж.

Как доехать до Задорожного озера

Ранее "Телеграф" рассказывал о водоеме с бирюзовой водой в центре Украины. Там можно насладиться природой и отдохнуть.

Теги:
#Отдых #Львовщина #Задорожное озеро