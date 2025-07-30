От жары спасется только маленькая часть украинцев. Где будет прохладно в выходные

Последний месяц лета начнется с высоких градусов, но не везде

Погода в Украине в конце июля принесла хлопоты украинцам — в Киеве ураганный ветер наделал беды. Начало августа будет жарким, однако в части страны будет гораздо прохладнее.

По прогнозам сайта ventusky.com, в воскресенье, 3 августа, днем в Украине будет очень жарко. Воздух раскалится до 35 градусов выше нуля, самые высокие градусы будут на юге, однако горячий воздух накроет почти всю страну. Только жители Закарпатья не будут страдать от жары — там даже в 15:00 столбики термометров покажут всего +16.

Карта погоды 3 августа 15:00

Следует учитывать, что прогнозы www.ventusky.com иногда бывают не очень точными, однако они дают представление о синоптических тенденциях. Интересная погода утром 30 июля — Украина поделена практически пополам, на востоке, юге, юго-востоке и даже на севере выше +20, а в остальных областях значительно прохладнее.

Карта погоды на утро 30 июля

Погода в воскресенье, 3 августа — прогноз Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр также прогнозирует африканскую жару в воскресенье. По оценкам синоптиков, на юге и юго-востоке она достигнет +37 градусов, в то время как в западных областях максимально столбики термометров поднимутся до +29.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 3 августа.

Напомним, известный украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что самыми жаркими будут первые 10 дней августа (особенно на юге и востоке Украины). Он дал прогноз на весь месяц.