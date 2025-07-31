Никогда не покупайте такой фарш. Какой продукт может быть опасен

Обращайте внимание не только на цвет и запах

В летнюю жару, да и не только, особое внимание следует обращать на качество приобретаемого мяса, в том числе и фарша. Зачастую именно его качество трудно оценить.

"Телеграф" расскажет, какой фарш не следует покупать и чем он отличается. Заметим, что любая мясная продукция хранится в холодильниках, поэтому покупать с прилавков не следует.

Фарш – это измельченное на мясорубке или вручную мясо. Его используют как начинку для многих блюд, в частности, для приготовления котлет, пельменей, голубцов и т.д. Довольно часто люди думают, что фарш – это чистое измельченное мясо, но это не так. К фаршу обычно добавляют обрезки, поврежденные куски мяса и т.п. То есть в фарш превращают то, что выглядит не эстетично и его не положишь на прилавок.

Низкого качества фарш может содержать куски хрящей, фасции, сосудов, сало или сухожилий. Такой продукт обладает достаточно низкой питательностью и высокой жирностью, его лучше не покупать. Кроме того, предпочтение следует отдавать свежему фаршу, а не замороженному. Ведь в нём вы не можете нормально оценить ни консистенцию, ни текстуру, ни цвет.

Говяжий фарш

Куриный фарш

Фарш ассорти

Любая мясная продукция и фарш должны иметь сертификаты качества и храниться исключительно в холодильниках. Не забывайте и о сроке годности, который должен быть на упаковке.

Какой фарш нельзя покупать

Не стоит покупать фарш, если он имеет серый, зеленый или коричневый цвет, неприятный запах (например, кислый) или скользкую, липкую консистенцию. Также следует избегать фарша с поврежденной упаковкой или, если он выглядит слишком влажным.

Несвежий фарш:

Запах. Наличие посторонних запахов – кислого, сладковатого, гнили, указывают на порчу продукта.

Наличие посторонних запахов – кислого, сладковатого, гнили, указывают на порчу продукта. Цвет. Нормальный фарш имеет бледно-розовый и красный цвет, все остальное – признак несвежести.

Нормальный фарш имеет бледно-розовый и красный цвет, все остальное – признак несвежести. Консистенция. Фарш должен быть в меру упругим, без слизи и однородным.

Фарш должен быть в меру упругим, без слизи и однородным. Упаковка. Продукт с поврежденной упаковкой, избыточной влажностью не следует покупать.

Раньше "Телеграф" рассказывал, какой чай нельзя покупать и почему.