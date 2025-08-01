С праздником, мама и папа! Лучшие поздравления в картинках и открытках ко Дню родителей

Отправьте родителям красивую открытки и подарите им хорошее настроение

Сегодня, 1 августа, отмечается День уважения к родителям — светлый и добрый праздник, призванный напомнить о важности благодарности и заботы к тем, кто подарил нам жизнь. Мама и папа всегда нуждаются в вашей любви и поддержке.

День уважения к родителям (Respect for Parents Day) получил распространение в США, но с каждым годом набирает популярность и в других странах, ведь его смысл универсален — он о семейных ценностях, которыми дорожит каждый из нас.

Из-за повседневной суеты мы не всегда находим время, чтобы выразить чувства любви и благодарности своим мамам и папам, а День родителей — отличный повод остановиться, позвонить или навестить своим родных людей и сказать им теплые слова!

"Телеграф" подготовил подборку открыток и картинок ко Дню родителей 2025, чтобы вы могли отправить их своим самым дорогим людям. Подарите им хорошее настроение!

Красивые картинки ко Дню родителей

Открытки и поздравления ко Дню родителей

День уважения к родителям 1 августа

Поздравления с Днем родителей

С Днем родителей 2025

Открытки ко Дню родителей 1 августа

"Телеграф" писал ранее, как поздравить с Медовым Спасом. Красивые открытки и пожелания можно найти здесь.