Зі святом, мама і тато! Найкращі привітання у картинках та листівках до Дня батьків

Надішліть батькам гарну листівку та подаруйте їм гарний настрій

Сьогодні, 1 серпня, відзначається День поваги до батьків — світле і добре свято, покликане нагадати про важливість подяки та турботи до тих, хто подарував нам життя. Мама і тато завжди потребують вашої любові та підтримки.

День поваги до батьків (Respect for Parents Day) набув поширення в США, але з кожним роком набирає популярності й в інших країнах, адже його зміст універсальний — він про сімейні цінності, які важливі для кожного з нас.

Через повсякденну суєту ми не завжди знаходимо час, щоб висловити почуття любові та подяки своїм мамам та татам, а День батьків — чудова нагода зупинитися, подзвонити чи відвідати своїх рідних людей та сказати їм теплі слова!

"Телеграф" підготував добірку листівок та картинок до Дня батьків 2025, щоб ви могли відправити їх своїм найдорожчим людям. Подаруйте їм гарний настрій!

Яскраві картинки до Дня батьків

Листівки та привітання до Дня батьків

День поваги до батьків 1 серпня

Привітання з Днем батьків

З Днем батьків 2025

Листівки до Дня батьків 1 серпня

"Телеграф" писав раніше, як привітати з Медовим Спасом. Гарні листівки та побажання можна знайти тут.