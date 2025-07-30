Теперь рыбу в Житомире можно ловить на улицах: курьезное видео последствий потопа

Украинцы уже шутят

Дождь в Украине в некоторых регионах не прекращается уже несколько дней. В Житомире люди вышли даже на рыбалку после затоплений улицы.

Видео мужчины с удочкой распространяется в сети. Автор видео рассказывает, что такая ситуация произошла на Ржавом рынке по улице Хлебной.

"Просто посмотрите, сколько воды, здесь много рыбы, я еще сколько рыбы не ловил, особенно в Житомире", — шутит автор.

Местный житель решил превратить затопление в возможность для рыбалки. На кадрах видно, как он стоит по колено в воде посреди затопленной улицы с удочкой в руках, а рядом с ним частично погружена в воду желтая легковая машина.

Затем он демонстрирует результат своей "рыбака" — в руках он держит то, что выглядит как большой улов.

Следует отметить, что сильные дожди и затопления являются распространенной проблемой в Украине летом, и подобные случаи были в разных регионах страны. Недавно украинцы шутили, что Киев после дождя превратился в курорт, а перед этим заливало западные регионы.

Хотя это видео шутливое, не все жители Житомира поняли. В комментариях под видео написали, что это постановка. Остальные приняли курьез с юмором.

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