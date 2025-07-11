Морской курьез произошел в Одессе: на волнах плавала... "акула" (видео)

Такие курьезные истории — не редкость для летней Одессы

В Одессе, на улице 15 станция Большого Фонтана, очевидцы стали свидетелями настоящего морского курьеза. В море заметили плавающую… акулу на четырех лапах.

Такое видео опубликовали в местном Telegram-канале. На самом же деле все оказалось гораздо милее и совсем не страшным: в волнах купался мужчина вместе со своей маленькой собакой, которая оказалась удивительно похожей на морского хищника.

На кадрах видно, как домашний любимец уверенно плывет рядом с мужчиной, а его мордашка, плавательный жилет с плавником создают довольно неожиданную иллюзию: на первый взгляд действительно может показаться, что в воде барахтается маленькая акула.

"Реальность оказалась лучше, чем ожидания", — комментирует один зритель.

Один из пользователей также вспомнил недавно нашумевший тренд в соцсетях о причудливых существах, созданных с помощью ИИ. "tralaleo tralala", — иронично пишет украинец.

Что пишут под постом об "опасной акуле" в Одессе

Песик вел себя очень уверенно в воде, совсем не боялся волн и, похоже, получал истинное удовольствие от совместного заплыва с владельцем.

Такие курьезные истории — не редкость для летней Одессы, где каждый день встречаются веселые и неординарные моменты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале июля на одном из одесских пляжей заметили дикую лису, которая неожиданно "вышла на отдых". Животное удобно устроилось на одном из лежаков, словно было привычной частью курортного пейзажа. Кадры с необычным "отдыхателем" опубликовали в местном паблике — лиса быстро стала звездой соцсетей.