Был тяжело болен, но об этом молчали: умер младший брат Ирины Билык (фото)

В семье Билык произошло горе

Сегодня, 5 августа, не стало брата известной украинской певицы Ирины Билык – Сергея. Ему было 46 лет. Ранее артистка рассказывала о сложной болезни, из-за которой она отменяла концерты.

Об этом сообщает издание OBOZ.ua. У мужчины было психическое расстройство. Как рассказал один из собеседников, Билыка нашли мертвым в его квартире. Певица пока не сообщала о смерти родного человека.

Когда умерла мать, о Сергее начали заботиться Ирина и ее брат Юрий. Артистка и другие члены семьи не разглашали болезнь брата, потому что таким было желание их матери. Вскоре Ирина нашла молитву, которую ее мама постоянно читала за Сергея.

Билык с мамой, фото из сети

Билык впервые рассказала о больном брате Сергее в телепрограмме "Мой секрет" в 2021 году. Тогда ему было чуть больше 40 лет, но мужчина нигде не работал из-за психического расстройства. Родные надеялись на выздоровление Сергея, несмотря на проблемы со здоровьем.

У меня есть родной брат – Сергей. Он болел. Болел психическим расстройством. Мы не хотели нигде об этом говорить. Мама очень не хотела.

Билык с братом, фото из соцсетей

После смерти матери Сергей начал жить в квартире один. В течение 5 лет он не выходил из дома. Как рассказывала певица, замкнутое пространство лишь усугубляло его состояние. В то же время Билык заботилась о Сергее, а также ей помогал брат Юрий. Они пытались поддерживать его, насколько это возможно. Билык также отмечала, что отправляла брату продукты и обеспечивала его финансово.

После смерти мамы он остался один в квартире. Ему 40. Ни дня не работал, он не может работать, он болен. Он 5 лет не выходил на улицу вообще. Пока все, что я могу для него сделать, – это высылать ему продукты и содержать его.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Ирина Билык до пластических операций. Она подтверждала хирургические вмешательства.