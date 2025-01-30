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Там месяц жили оккупанты: как выглядит дом Ирины Билык под Киевом

Автор
Виктория Козар
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Дом Ирины Билык под Киевом
Дом Ирины Билык под Киевом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Артистка имеет особняк под Киевом

Ирина Билык — известная певица, народная артистка Украины, которая имела насыщенную личную жизнь. Ее избранниками были продюсер Юрий Никитин, шоумен Дмитрий Коляденко, хореограф и танцовщик Дмитрий Дикусар. Оказывается, что у артистки есть роскошный дом под Киевом.

"Телеграф" покажет, как выглядит дом певицы возле столицы и что о нем известно.

Дом Ирины Билык под Киевом

У певицы есть дом в Березовке, что на Киевщине. Он расположен в коттеджном городке "Козырная карта". В нем есть немало ресторанов, гольф-клуб и еще 50 особняков. До войны стоимость такого дома стартовала от 7 миллионов гривен.

Ирина Билык дом
Территория, где у Билык есть дом, скриншот "Новости.LIVE"

На доме Билык можно увидеть солнечные батареи. Он состоит из одного этажа, однако места там достаточно. Часть средств на жилье артистке одолжил Андрей Данилко, а остальные — кредитные деньги.

Где живет Ирина Билык
Дом Ирины Билык — по середине, скриншот "Новости.LIVE"

Кроме дома артистка приобрела еще и масштабный участок. Там растянулись зеленые газоны, декоративные березки, место для отдыха. Примечательно, что над участком работали садоводы и ландшафтные дизайнеры.

Дом Ирины Билык
Территория возле дома Билык, скриншот "Новости.LIVE"

В этом коттеджном городке также имеют дома певец Гарик Кричевский, народный депутат Михаил Радуцкий, художница Евгения Гапчинская.

После начала полномасштабного вторжения в доме Билык месяц жили оккупанты-буряты. Они украли оттуда почти все вещи и съели все продукты. Остался только старинный рояль артистки.

После оккупации оказалось, что в доме повреждена крыша и есть 20 дыр в потолке. Певица рассказывала, что планирует возвращаться в дом. Пока неизвестно, живет ли она там.

В доме Билык жили буряты
Дом Билык после окупантов, скриншот ТСН"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дом, где рос Владимир Зеленский. Это не "муравейник" в 95-квартале.

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#Ирина Билык #Будинок