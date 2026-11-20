Можно легко получить другой результат

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На первый взгляд, этот математический пример кажется совсем простым. Однако из-за неправильной последовательности действий можно легко получить неверный ответ, даже если все вычисления выполнены без ошибок.

Попробуйте решить выражение 18 − 6 ÷ 3 × 2 самостоятельно, прежде чем смотреть объяснение. Правильный результат – 14, но не все сразу догадываются, почему именно так. Об этом объясняет "Телеграф".

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Как правильно решить пример

В выражении есть вычитание, деление и умножение. Согласно математическим правилам, сначала выполняют умножение и деление, а уже потом сложение и вычитание.

Поскольку деление и умножение имеют одинаковый приоритет, их нужно выполнять слева направо.

Сначала делим:

6 ÷ 3 = 2.

Затем умножаем полученный результат:

2 × 2 = 4.

И только после этого выполняем вычитание:

18 − 4 = 14.

Итак, правильный ответ – 14.

Деление и умножение имеют одинаковый приоритет, поэтому их выполняют слева направо Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Где чаще всего допускают ошибки

Распространенная ошибка – начинать вычисления с первого действия, то есть с вычитания 18 − 6. В таком случае человек получает 12, затем делит на 3 и умножает на 2, но это нарушает правила математического порядка действий.

Важно помнить: умножение и деление выполняют раньше сложения и вычитания, независимо от того, где они расположены в выражении. Если же эти действия стоят рядом, их выполняют последовательно слева направо.

Ранее "Телеграф" предлагал решить еще одну математическую головоломку с делением и умножением, в которой из-за неправильного определения порядка действий легко получить неверный ответ.