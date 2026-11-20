На первый взгляд все просто, но есть подвох: сколько будет 18 − 6 ÷ 3 × 2
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Можно легко получить другой результат
На первый взгляд, этот математический пример кажется совсем простым. Однако из-за неправильной последовательности действий можно легко получить неверный ответ, даже если все вычисления выполнены без ошибок.
Попробуйте решить выражение 18 − 6 ÷ 3 × 2 самостоятельно, прежде чем смотреть объяснение. Правильный результат – 14, но не все сразу догадываются, почему именно так. Об этом объясняет "Телеграф".
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Как правильно решить пример
В выражении есть вычитание, деление и умножение. Согласно математическим правилам, сначала выполняют умножение и деление, а уже потом сложение и вычитание.
Поскольку деление и умножение имеют одинаковый приоритет, их нужно выполнять слева направо.
Сначала делим:
6 ÷ 3 = 2.
Затем умножаем полученный результат:
2 × 2 = 4.
И только после этого выполняем вычитание:
18 − 4 = 14.
Итак, правильный ответ – 14.
Где чаще всего допускают ошибки
Распространенная ошибка – начинать вычисления с первого действия, то есть с вычитания 18 − 6. В таком случае человек получает 12, затем делит на 3 и умножает на 2, но это нарушает правила математического порядка действий.
Важно помнить: умножение и деление выполняют раньше сложения и вычитания, независимо от того, где они расположены в выражении. Если же эти действия стоят рядом, их выполняют последовательно слева направо.
Ранее "Телеграф" предлагал решить еще одну математическую головоломку с делением и умножением, в которой из-за неправильного определения порядка действий легко получить неверный ответ.