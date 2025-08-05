Противно в море заходить. Пляжи Одессы отпугивают туристов (видео)

Это явление происходит ежегодно

На пляжах Одессы снова появились зеленые водоросли. Кое-где их настолько много, что не видно дна. Чтобы искупаться, нужно пройти чуть дальше от берега.

На пляжах Одессы наблюдается скопление зеленых водорослей, из-за чего вода местами стала мутной, как можно увидеть на видео в ТикТок блоггера "dima_khrystiev". Хотя отдыхающие продолжают купаться и наслаждаться летним отдыхом.

Заметим, что это явление не новое. Каждое лето, в период жары, а именно в конце июня — начале июля, когда температура воздуха прогревается до 25 теплых градусов, прибрежные воды Черного моря могут "цвести" из-за накопления водорослей. Такие естественные процессы обусловлены приливами и отливами, штормами, изменениями течений и т.п.

Вероятно, что в ближайшие дни эти "гости" с моря исчезнут самостоятельно из-за волн или их уберут неравнодушные отдыхающие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на некоторых пляжах Одессы даже привлечена техника, чтобы расчистить побережье моря. Отдыхающие говорят, что берег напоминает болото.