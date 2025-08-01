Море в Одессе напоминает болото и отпугивает отдыхающих (видео)

Подключили даже технику

Курортный сезон в Одессе, несмотря на войну, в самом разгаре. Однако вместо звуков моря, тишины и загорания на солнышке – звуки трактора. Причиной тому водоросли, которые вынесло на берег.

Об этом пишут в телеграм-каналах. Женщина на видео показала, как выглядит море в конце июля.

Она стоит в воде, а возле нее плавают водоросли в большом количестве. Они ярко-зеленого цвета, а вода напоминает болото.

В местных телеграм-каналах Одессы сообщили, что их насколько много подключили даже технику, чтобы расчистить побережье Черного моря. На кадрах заметно, как работает спецтехника.

Следует отметить, что море в Одессе обычно начинает "цвести" в конце июня — начале июля, когда температура воды прогревается до 22-25 градусов Цельсия, а воздух — до 28-30 градусов. Именно в этот период создаются идеальные условия для массового размножения микроскопических водорослей, преимущественно сине-зеленых, которые и придают воде характерный зеленоватый или коричневый оттенок.

Водоросли

Пик цветения приходится на июль-август, когда жаркая погода держится дольше всего, а температура воды может достигать 26-28 градусов. В настоящее время водоросли размножаются особенно интенсивно, образуя густые скопления у поверхности воды, которые затем выбрасывают на берег в виде неприятно пахнущих зеленых масс.

Высокие температуры способствуют этому процессу потому, что ускоряют обмен веществ у водорослей и создают оптимальные условия для их фотосинтеза. Кроме того, тёплая вода содержит меньше растворенного кислорода, что также способствует развитию определенных видов микроорганизмов.

Купаться в море во время цветения не рекомендуется, поскольку эти водоросли выделяют токсические вещества. Поэтому в период цветения лучше выбирать для отдыха другие пляжи или подождать, пока море очистится естественным путём.

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