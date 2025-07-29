Необычные пляжи с черным песком очаровали украинцев: где их найти (фото)

Украинцы вспоминают подобные пляжи в разных уголках планеты

Украинцы все чаще делятся фотографиями с пляжей, покрытых черным песком. Такие места стали настоящим туристическим открытием этого лета.

Один из таких постов опубликовали в Facebook-сообществе. Выяснилось, что на кадрах — побережье в Салерно, Италия, недалеко от знаменитого вулкана Везувий.

Украинцы облюбовали пляжи с черным песком Украинцы облюбовали пляжи с черным песком

Пост сразу же собрал десятки комментариев — люди делятся своими впечатлениями, вспоминают поездки и даже приводят координаты таких пляжей.

Чаще всего упоминают Исландию, где "черные" пляжи стали настоящей визитной карточкой страны. Кто-то даже до сих пор хранит маленькую баночку песка как сувенир. Другие рассказывают о черном берегу в Болгарии — в частности, в Поморье, где песок не только темный, но и насыщен железом.

Украинцы делятся собственными локациями с черным песком

Украинцы делятся собственными локациями с черным песком

Среди других популярных локаций — остров Мадейра, Тенерифе, Санторини, Крит, Неаполь, а также курорты Грузии. В комментариях упомянули даже озеро Больсено – самое крупное вулканическое озеро Европы, расположенное в Италии. Некоторые из украинцев наткнулись на черный песок и в Индии, и на Кипре, и даже за аэропортом во французской Ницце.

Украинцы делятся собственными локациями с черным песком

Украинцы делятся собственными локациями с черным песком

Украинцы делятся собственными локациями с черным песком

Украинцы делятся собственными локациями с черным песком

Черный песок на пляжах образуется благодаря вулканической деятельности. Когда раскаленная скамья сталкивается с водой, она мгновенно застывает, распадаясь на мелкие частицы, которые со временем превращаются в темный песок и гальку. Такой песок насыщен минералами типа гематита, ильменита, магнетита и монацита — именно они придают ему глубокий черный оттенок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине есть уникальные локации, которые могут смело соперничать с топовыми туристическими направлениями мира. Для ярких кадров в Instagram и полной перезагрузки от городского шума можно найти свое место отдыха.