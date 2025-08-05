Гидко у море заходити. Пляжі Одеси відлякують туристів (відео)

Це явище відбувається щорічно

На пляжах Одеси знову з’явились зелені водорості. Подекуди їх настільки забагато, що не видно дна. Щоб покупатись, потрібно пройти трохи далі від берега.

На пляжах Одеси спостерігається скупчення зелених водоростей, через що вода місцями стала каламутною, як можна побачити на відео в ТікТок блогера "dima_khrystiev". Хоча відпочивальники продовжують купатись та насолоджуватись літнім відпочинком.

Зауважимо, що це явище не є новим. Щоліта, у період спеки, а саме наприкінці червня — на початку липня, коли температура повітря прогрівається до 25 теплих градусів, прибережні води Чорного моря можуть "цвісти" через накопичення водоростей. Такі природні процеси зумовлені припливами та відпливами, штормами, змінами течій тощо.

Ймовірно, що найближчими днями ці "гості" з моря зникнуть самостійно через хвилі або їх приберуть небайдужі відпочивальники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на деяких пляжах Одеси навіть залучена техніка, аби розчистити узбережжя мора. Відпочивальники кажуть, що берег нагадує болото.