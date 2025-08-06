Яблочный Спас 6 августа: красочные открытки и картинки, чтобы поздравить близких

По новому стилю Яблочный Спас отмечается 6 августа

В этот день, 6 августа, по новому церковному стилю отмечается большой церковный праздник Яблочный Спас или Преображение Господне. Этот праздник символизирует преображение и обновление, а также начало сбора урожая фруктов и орехов.

Сегодня в храмах проводятся торжественные богослужения, а прихожане несут в церковь корзины с фруктами и медом, чтобы освятить их. Также в церковный праздник люди поздравляют друг друга и ходят в гости к родным и близким.

"Телеграф" подготовил подборку красочных открыток и картинок, чтобы вы могли поздравить родных и знакомых. Отправьте поздравление с милой картиной в соцсетях и мессенджерах с пожеланиями всего наилучшего своим близким.

Поздравления и открытки с Яблочным Спасом 2025

Дорогие мои, с Яблочным Спасом! Пусть этот светлый праздник наполнит ваш дом радостью, а освященные яблочки принесут здоровье и счастье. Желаю мира и тепла в ваших сердцах!

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С Яблочным Спасом, любимые! Пусть этот день будет полон света и добра, а ваши сердца согреваются любовью. Желаю вам сладкой жизни, как спелые яблоки!

Поздравления с Яблочным Спасом

Родные, поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть этот праздник принесет вам благословение, здоровье и радость. Пусть ваши дни будут такими же сочными и яркими, как освященные плоды!

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С праздником Яблочного Спаса, мои дорогие! Желаю, чтобы в вашей жизни было больше светлых моментов и сладких мгновений. Пусть Господь хранит вас и ваши семьи!

Поздравления с Яблочным Спасом

Любимые, с Яблочным Спасом! Пусть этот день напомнит о чуде Преображения и подарит вам душевный покой. Желаю здоровья и счастья на каждый день!

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С Яблочным Спасом, мои родные! Пусть освященные яблоки принесут в ваш дом изобилие и радость. Желаю вам мира, любви и Божьей благодати!

Поздравления с Яблочным Спасом

Дорогие, поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть этот светлый праздник наполнит вашу жизнь теплом и добром. Желаю здоровья и счастья вам и вашим близким!

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С праздником Яблочного Спаса, родные! Пусть этот день будет полон света, а ваши сердца — радости и надежды. Желаю вам сладкой и счастливой жизни!

Поздравления с Яблочным Спасом

Мои любимые, с Яблочным Спасом! Пусть этот день принесет вам благословение и душевное тепло. Желаю мира, здоровья и радости в каждом дне!

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С Яблочным Спасом, дорогие! Пусть освященные плоды наполнят ваш дом изобилием, а сердца — любовью. Желаю вам счастья и Божьей защиты!

Поздравления с Яблочным Спасом

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие есть запреты на праздник Яблочного Спаса 6 августа. Что нельзя делать в этот день.