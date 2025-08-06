Никогда не найдете счастья: строгие запреты на праздник 6 августа

В праздник Яблочного Спаса есть несколько запретов

В эту среду, 6 августа, по новому лианскому церковному календарю, верующие отмечают большой праздник — Преображение Господне. До перехода ПЦУ на новый стиль праздник приходился на 19 августа.

Праздник берет свое начало в IV веке. Императрица Елена построила храм на горе Фавор – месте библейского преображения Христа перед апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. По преданию, когда Иисус вознесся на гору с тремя учениками, его лицо засияло, а одежда стала белым светом.

Рядом с ним явился пророк Моисей и Илия и раздалось с неба: "Это Сын Мой любимый…". С этого времени праздник получил название Преображение Господне.

Традиции и приметы 6 августа

В этот день верующие освящают в храмах яблоки, груши, виноград, мед и даже цветы. После освящения семьи готовят яблочные пироги, компоты, запеканки или компоты. Этой пищей часто угощают близких и нуждающихся.

туман утром – ждите теплую и сухую осень;

идет дождь целый день – осень будет влажной, а зима – снежной;

какая погода в этот день — такой и будет осень.

Яблочный Спас 2025. Фото: freepik

Что нельзя делать 6 августа

заниматься тяжелым физическим трудом – день надо посвятить духовности;

громко гулять, праздновать – можно потерять удачу;

охотиться, убивать животных или насекомых — несчастья будут долго вас преследовать;

венчаться, жениться или выходить замуж — рискуете никогда не обрести счастье.

Именины 6 августа

В этот день свои именины отмечают Анатолий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Роман, Кристина, Николай.

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