Пять жен и шестеро детей: что известно о личной жизни экс-нардепа Швайки

Бывший министр и нардеп оскандалился своими высказываниями

Экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины и бывший народный депутат, а ныне заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка оскандалился своими заявлениями. В недавнем интервью политик назвал "крысами" тех, кто вывозит детей за границу во избежание мобилизации. Однако вскоре в сети появилась информация о том, что сыновья самого Швайки живут в Испании. Однако подтверждений этому нет.

"Телеграф" расскажет, что известно о женах и детях экс-нардепа Игоря Швайки.

Игорь Швайка — пять жен и шесть детей

Игорь Швайка — известная личность в украинском медиапространстве. Однако мало кто знает о его насыщенной личной жизни. Как оказалось, у 49-летнего политика и военного шестеро детей от пяти официальных жен.

Первой женой Швайки была женщина по имени Елена Севастьянова. Известно, что у бывших супругов есть общий сын, но больше информации о нем нет. Второй женой экс-нардепа была Ольга Зубкова. Она родила ему дочь Анну.

Игорь Швайка. Фото: https://www.facebook.com/ihor.shvayka

Третья жена Швайки — тоже Ольга. Она родила ему двух детей — сына Тараса и дочь Софию. К слову, третий развод Игоря Швайки сопровождался скандалом. На тот момент депутат от "Свободы" Игорь Швайка забрал у своей бывшей супруги Ольги их пятилетнего сына Тараса. Сына он в итоге вернул, когда бывшая жена с помощниками взяли в осаду квартиру.

В то время в одном из интервью Ольга рассказывала, что 16 сентября 2011 года их брак был разорван по инициативе Швайки. при этом причин такого решения политик не объяснил.

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Четвертой женой Швайки была еще одна женщина по имени Елена. Она родила ему дочь Иванну. В сети есть информация, что четвертую жену Елену политик оставил с маленькой дочерью на руках, которая родилась во время штурма Майдана 11 декабря 2013 года.

Свадьба Игоря Швайки и Елены. Фото: https://www.facebook.com/olena.shvayka

А пятой женой экс-нардепа в 2016 году стала луганская журналистка Ольга Дяченко. Известно, что она была пресс-секретарем министра Игоря Швайки и главным редактором "Аграрной газеты".

Игорь Швайка и его пятая жена Ольга Дяченко. Фото: https://www.facebook.com/ihor.shvayka

Они поженились в начале апреля 2016 года, а уже в мае того же года Швайка поделился снимками с глубоко беременной женой, которая вот-вот должна была родить. И вскоре родила ему дочь Мирославу.

Игорь Швайка и Ольга Дяченко с дочерью Мирославой. Фото: https://www.facebook.com/ihor.shvayka

Младшая дочь Мирослава и вероятно один из сыновей Игоря Швайки в 2019 году. Фото: https://www.facebook.com/ihor.shvayka

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