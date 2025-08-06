Яблучний Спас 6 серпня: барвисті листівки і картинки, щоб привітати близьких

За новим стилем Яблучний Спас відзначається 6 серпня

Цього дня, 6 серпня, за новим церковним стилем відзначається велике церковне свято Яблучний Спас або Преображення Господнє. Це свято символізує перетворення та оновлення, а також початок збирання врожаю фруктів та горіхів.

Сьогодні у храмах проводяться урочисті богослужіння, а парафіяни несуть до церкви кошики із фруктами та медом, щоб освятити їх. Також у церковне свято люди вітають одне одного та ходять у гості до рідних та близьких.

"Телеграф" підготував добірку барвистих листівок та картинок, щоб ви могли привітати рідних та знайомих. Надішліть привітання з милою картиною в соцмережах та месенджерах з побажаннями всього найкращого своїм близьким.

Вітання та листівки з Яблучним Спасом 2025

Дорогі мої, з Яблучним Спасом! Нехай це світле свято наповнить ваш дім радістю, а освячені яблучка принесуть здоров’я та щастя. Бажаю миру та тепла у ваших серцях!

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З Яблучним Спасом, любі! Нехай цей день буде сповнений світла і добра, а ваші серця зігріваються любов’ю. Бажаю вам солодкого життя, як стиглі яблука!

Вітання з Яблучним Спасом

Рідні, вітаю з Яблучним Спасом! Нехай це свято принесе вам благословення, здоров’я та радість. Нехай ваші дні будуть такими ж соковитими та яскравими, як освячені плоди!

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Зі святом Яблучного Спасу, мої дорогі! Бажаю, щоб у вашому житті було більше світлих моментів та приємних миттєвостей. Нехай Господь береже вас і ваші сім’ї!

Вітання з Яблучним Спасом

Любі, з Яблучним Спасом! Нехай цей день нагадає про чудо Преображення та подарує вам душевний спокій. Бажаю здоров’я та щастя на кожен день!

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З Яблучним Спасом, мої дорогі! Нехай освячені яблука принесуть у вашу хату достаток і радість. Бажаю вам миру, любові та Божої благодаті!

Вітання з Яблучним Спасом

Дорогі, вітаю з Яблучним Спасом! Нехай це світле свято наповнить ваше життя теплом та добром. Бажаю здоров’я та щастя вам та вашим близьким!

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Зі святом Яблучного Спасу! Нехай цей день буде сповнений світла, а ваші серця — радості та надії. Бажаю вам солодкого та щасливого життя!

Вітання з Яблучним Спасом

Мої любі, з Яблучним Спасом! Нехай цей день принесе вам благословення та душевне тепло. Бажаю миру, здоров’я та радості в кожному дні!

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З Яблучним Спасом, дорогі! Нехай освячені плоди наповнять ваш будинок достатком, а серця любов’ю. Бажаю вам щастя та Божого захисту!

Вітання з Яблучним Спасом

Раніше "Телеграф" розповідав, які є заборони на свято Яблучного Спасу 6 серпня. Що не можна робити цього дня.