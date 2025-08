Ее слушают миллионы людей до сих пор: какая песня считалась самой популярной в 1993 году

Трек стал популярен во всем мире

Во все времена музыка была мощной индустрией, в которой каждый находил для себя что-нибудь интересное. Есть песни, которые становились хитами тусовок в ночных клубах, а есть те, под которые хотелось получить приглашение на медленный танец.

Одним из лирических треков, который доводит до слез, является Shape of My Heart британского музыканта Стинга. Певец выпустил эту композицию в 1993 году в сотрудничестве с лейблом A&M Records. Это была пятая песня из четвертого сольного альбома исполнителя Ten Summoner’s Tales.

Певец Стинг, фото Getty Images

Shape of My Heart написал Стинг и гитарист Доминик Миллер, а партию на губной гармонике – Ларри Адлер. Композиция звучала в фильмах "Леон" с Жаном Рено и Натали Портман и "Три сердца". Сам автор и исполнитель песни объяснял, что речь идет об игроке в карты с новым подходом к этому делу.

Я хотел написать о карточном игроке в карты, азартном игроке, который играет в азартные игры не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы попытаться что-то выяснить, выяснить какую-то мистическую логику в удаче или случайности;

В то же время гитарный риф композиции появился от упражнения для разминки. Она строилась только около шести аккордов. Стинг попросил коллегу превратить риф в полноценный трек. Вместе они создали целостную мелодию, к которой со временем певец написал текст. Композиция объединяет элементы поп-музыки, джаза и классики.

В 1993 году Стинг презентовал клип на песню Shape of My Heart. Ее режиссером был Даг Никол. Видеоработу снимали в загородном историческом доме Lake House в графстве Уилтшир.

Стинг — Shape of My Heart

Сначала трек не получил отзывов у слушателей. Впрочем, впоследствии композиция стала популярной в разных странах мира, в частности, Италии, Дании, Испании, Франции, Канаде. Вскоре композицию понравились и в Украине. Shape of My Heart считается одним из лучших треков 90-х, который активно слушают до сих пор. Клип на композицию уже просмотрели 282 миллиона пользователей на Youtube.

