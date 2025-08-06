Ее напевали в унисон миллионы: какой была самая популярная песня 2000 года и что о ней известно

Трек остается популярным в течение 25 лет

Музыка способна возвращать в безмятежное детство, бурную юность или просто те моменты, когда нам было хорошо и весело. Такой стала одна из композиций 2000-х, под которую все отрывались в те времена и чувствовали себя свободными. Песня часто звучала на дискотеках по всему миру и придавала слушателям веры в себя.

В 2000 году американская рок-группа Bon Jovi представила зажигательный трек It’s My Life, который переводится как "Это моя жизнь". Композиция вошла в седьмой студийный альбом коллектива под названием Crush. Песню создавали и занимались продюсированием Джон Бон Джови, Ричи Самбора и Макс Мартин. Сопродюсером также был Люк Эббин.

Трек занимал ведущие места в музыкальных чартах Австрии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Румынии, Испании и Швейцарии. С момента выхода песни Bon Jovi исполняли ее на каждом концерте, потому что она стала хитом. Композицию использовали в рекламе автомобилей Мицубиси Моторс в 2001-2004 годах.

Bon Jovi в 2000 году, фото Getty Images

Джон Бон Джови рассказывал, что никто не ожидал успеха It’s My Life, кроме участников группы. Он отмечал, что поделился своим взглядом на жизнь, и это отозвалось разным категориям населения — как подросткам, так и старшим людям.

Я думал, что написал очень снисходительно о моей жизни и где я был в ней. Я не отдавал себе отчета, что фраза It’s My Life примут почти все — подростки, старшие ребята, механики, кто угодно. Джон Бон Джови

Для создания клипа авторы вдохновлялись лентой "Беги, Лола, беги". По состоянию на июль 2021 года видеоработа It’s My Life стала самой популярной среди клипов Bon Jovi на YouTube. Тогда она получила 1 миллиард просмотров. А в августе 2025 года это количество увеличилось до 1,5 миллиарда. Очевидно, трек не теряет актуальности в течение многих лет.

Bon Jovi — It’s My Life

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