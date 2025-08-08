После этого блюда и жвачка не поможет: какое советское блюдо наконец перестали готовить в Украине

Это было повседневное блюдо в СССР

В каждой советской семье было свое блюдо "на скорую руку" — для завтрака, ужина или когда гости внезапно на пороге. Одним из таких бюджетных и простых решений были оладьи с зеленым луком.

Сейчас это блюдо можно редко увидеть на столе дома или где-то в магазинах на прилавках с готовой кулинарией, как передает "Телеграф". Ведь кроме яркого аромата, оладьи имели вкус, который невозможно было убрать до конца дня.

Как это готовилось?

Рецепт был прост: дрожжевое или содовое тесто на кефире, в которое добавляли мелко нарезанный зеленый лук — иногда вместе с укропом или отварным яйцом. Обжаривали на сковороде до золотистой корочки, редко добавляя сметану.

Благодаря большому количеству лука оладьи имели очень яркий аромат — на всю квартиру. Поэтому не все члены семьи были в восторге от этого. Однако в то время это была дешевая и сытная еда, особенно в весенний период, когда зелень только появлялась.

Оладьи с зеленым луком

