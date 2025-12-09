Не делайте этого в праздник 9 декабря, если хотите весь следующий год не иметь проблем с деньгами
Узнайте, почему в этот день лучше не отказывать кому-нибудь в помощи
В этот вторник, 9 декабря, православные христиане и греко-католики отмечают Зачатие Пресвятой Богородицы и вспоминают святую Анну — мать Девы Марии. Также сейчас идет Рождественский пост 2025.
История этого дня берет начало с древних христианских преданий о праведных Иоакиме и Анне. Супруги долгие годы жили без детей и искренне молились о рождении отпрыска. Бог услышал их просьбы и даровал им дочь Марию – будущую Мать Иисуса.
Праздник официально закрепился в христианской традиции еще в первых веках. Оно напоминает верующим о начале великой истории – от Зачатия Марии до Рождества Христова. 9 декабря верующие вспоминают смирение Анны и Иоакима, силу молитвы и веру, способную изменять ход событий.
Традиции и приметы 9 декабря
Люди издавна считали этот день благоприятным для начала чего-то важного — от работы над большим проектом до давно откладываемых внутренних решений. Также верили, что молитвы в этот день "лучше слышать", поэтому особенно просили об исцелении, мире в семье, рождении детей и защите дома.
- тихая и безветренная погода 9 декабря — ждите мягкую зиму;
- выпал снег в этот день – в следующем году будет хороший урожай;
- солнце выглянуло после обеда — весна будет ранней.
Что нельзя делать 9 декабря
- ссориться и выяснять отношения – любая агрессия в этот день "рассеивает благодать" и приносит эмоциональные последствия надолго;
- заниматься тяжелой физической работой – день следует посвятить покою и молитве;
- отказывать в помощи — отказ может обернуться тем, что и тебе не помогут, когда потребуется;
- брать деньги в долг — весь следующий год будете иметь проблемы с деньгами.
