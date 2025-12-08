Получит ли Россия украинские территории и кто заменит Ермака: Зеленский ответил на главные вопросы

Президент Владимир Зеленский ответил на вопросы о назначении главы ОП и ходу переговоров о перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский похоже определился с заменой Андрею Ермаку на посту главы Офиса президента. В шорт-листе два кандидата.

Отвечая на вопросуы журналистов, президент отметил, что окончательно не определился. Но решение уже на подходе.

"Рассматриваю на должность главы ОП Шмыгаля и Федорова, но есть проблемы с тем, что кто-то их должен заменить на нынешних должностях", — сказал Зеленский.

Михаил Федоров и Денис Шмыгаль Коллаж "Телеграфа"

Как сообщали "Телеграф", что президент Зеленский, скорее всего, будет выбирать между вице-премьером и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и министром обороны Денисом Шмыгалем. И вероятнее всего, президент выберет Федорова.

Что известно о кандидатах

Денис Шмыгаль — С 2009 года начал политическую карьеру в должности помощника председателя Львовской облгосадминистрации и и.о. начальника главного управления экономики ОГА. В 2019 году стал председателем Ивано-Франковской ОГА, а с 2020 года — вице-премьер-министром Украины, министром развития общин и территорий. В 2020 году Шмыгаля назначили премьер-министром Украины. В 2025 году был назначен министром обороны.

Денис Шмыгаль

Михаил Федоров — самый молодой министр в истории Украины. В 2019 году руководил Digital-направлением предвыборной кампании Владимира Зеленского, после чего стал его внештатным советником. С 29 августа 2019 года занимает должности вице-премьер-министра Украины и министра цифровой трансформации.

Михаил Федеров

Новость дополняется…