Вас незаметно могут "обработать" в магазине: на что стоит обратить внимание перед оплатой товара

Есть определенные уловки

В современных магазинах покупателей все чаще вводят в заблуждение, незаметно добавляя к основному товару платные услуги, о которых никто не просил. Многие не подозревают, что переплачивают за то, чего не хотели и даже об этом не думали.

Чаще всего речь идет о "мелочах" — вроде наклеивания защитного стекла на телефон или наладки техники — которые продавцы подают как "помощь", но фактически это скрытая продажа, проанализировал "Телеграф".

Например, покупатель приходит в магазин, выбирает защитное стекло — товар, который обычно стоит 100-300 гривен. Проходит на кассу, чтобы оплатить покупку, а позже оказывается, что в чеке автоматически добавлена услуга наклеивания стекла, которая может стоить от 100 до 200 гривен. Поэтому стоит сразу говорить, что такая услуга вам не нужна.

Есть еще варианты, когда вам могут навязать ненужные услуги:

страхование техники "по умолчанию" (особенно при покупке смартфонов);

"пакеты сервисного обслуживания";

загрузка программ или настройка за дополнительную плату;

"подарки", которые затем оказываются платными аксессуарами.

Как могут обмануть в магазине

Поэтому, чтобы не попасть в такую ситуацию, уточняйте все товары в чеке, а если вам добавили ненужную услугу, то не стесняйтесь отказывать.

