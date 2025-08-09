"Они просто все в этих шапках": украинская молодежь опозорилась незнанием истории (видео)

Опрос на улицах Одессы показал незнание истории Украины

Молодежь в Одессе не смогла назвать имя известного украинского гетмана по его портрету. Видео с опросом на улице показывает, что большинство респондентов не могут распознать Богдана Хмельницкого.

Соответствующее видео было опубликовано известным изданием "Думская". Журналисты провели эксперимент среди прохожих в центре города. Они показывали портрет исторической фигуры и просили назвать имя человека.

Результаты опроса

Большинство опрошенных говорили, что портрет кажется знакомым, но назвать точное имя не могло. Многие респонденты путали гетмана с другими историческими фигурами. Чаще молодежь называла Ивана Мазепу или даже Ивана Франко. Некоторые участники опроса шутили над внешностью персонажа на портрете.

"Они просто все в этих шапках", — безуспешно пыталась оправдаться одна из опрошенных девушек. Лишь одна женщина в конце ролика дала правильный ответ и назвала имя Богдана Хмельницкого.

Справка. Богдан Хмельницкий (около 1595-1657) – выдающийся украинский государственный деятель и военный командир. Возглавил национально-освободительную войну украинского народа против Речи Посполитой в 1648-1657 годах.

Создал Казацкое государство — Войско Запорожское, ставшее первым независимым украинским государством после долгого периода иностранного руководства. Подписал Переяславское соглашение с Московским царством в 1654 году. Считается одним из величайших гетманов в украинской истории. Его деятельность заложила основы формирования украинской национальной идентичности и государственности.

