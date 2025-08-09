С Днем строителя 2025! Самые красивые открытки для поздравления с профессиональным праздником

День строителя в 2025 году отмечается 10 августа

Каждый год День строителя отмечается во второе воскресенье августа. В этом году праздник приходится на 10 августа. Это хорошая возможность вспомнить представителей этой профессии и сделать им приятно, прислав яркую открытку.

Поздравление с Днем строителя — это знак уважения к тем, кто создает наши дома, дороги, больницы, школы и другие сооружения. Это тяжелый труд, который стоит вознаградить теплыми словами или красивой открыткой.

Традиция отмечать этот праздник начата еще в советское время. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года установил этот ежегодный праздник, впервые отмеченный 12 августа 1956 года. В независимой Украине президент Леонид Кучма поддержал эту инициативу и 22 июля 1993 подписал соответствующий указ.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые картинки, чтобы вы могли поздравить знакомых строителей с профессиональным праздником. Пожелайте им, чтобы их труд по достоинству оценивался, а каждое новое сооружение было символом мастерства.

Поздравление с Днем строителя 2025

