З Днем будівельника 2025! Найкрасивіші листівки для привітання з професійним святом

День будівельника у 2025 році відзначається 10 серпня

Щороку День будівельника відзначається у другу неділю серпня. Цьогоріч свято припадає на 10 серпня. Це гарна нагода згадати представників цієї професії і зробити їм приємно, надіславши яскраву листівку.

Привітання з Днем будівельника — це знак поваги до тих, хто створює наші оселі, дороги, лікарні, школи й інші споруди. Це важка праця, яку варто винагородити теплими словами або ж красивою листівкою.

Традиція відзначати це свято започаткована ще у радянські часи. За указом Президії Верховної Ради СРСР від 6 вересня 1955 року встановив це щорічне свято, яке вперше відзначили 12 серпня 1956 року. У незалежній Україні президент Леонід Кучма підтримав цю ініціативу і 22 липня 1993 року підписав відповідний указ.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки, щоб ви могли привітати знайомих будівельників з професійним святом. Побажайте їм, щоб їхня праця гідно оцінювалась, а кожна нова споруда була символом майстерності.

Вітання з Днем будівельника 2025

Привітайте знайомих будівельників зі святом

