Ваш котик вам поблагодарит. Как спасти пушистика от жары (видео)

Жара в Украине мешает не только людям, но и домашним животным. Однако есть способы, которыми можно охладить котика.

Соответствующее видео было распространено в ТикТок. Автор пошагово показал, как спасал своего котика от жары.

На видео заметно, как он взял бумажное полотенце затем смочил водой и положил в морозильную камеру. Потом достал и положил на котика.

Этот метод охлаждения имеет несколько важных преимуществ для домашних питомцев во время жаркой погоды. Смоченное и замороженное полотенце создает эффект прохладного компресса, постепенно отдающего холод телу животного. Такая процедура позволяет снизить температуру тела кота без резкого шока, который может быть опасным для его здоровья.

Особенно полезен этот способ для кошек с густой шерстью, которые тяжелее переносят высокие температуры. Холодный компресс помогает расширить кровеносные сосуды под кожей, что улучшает теплоотдачу животного. Влажность полотенца создает дополнительный охлаждающий эффект благодаря испарению воды с поверхности.

Такой метод является безопасным и эффективным способом оказания первой помощи животным во время жары. Главное правило — не держать замороженное полотенце на котике слишком долго во избежание переохлаждения. Достаточно нескольких минут, чтобы животное почувствовало облегчение.

