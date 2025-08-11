Бедность и ссоры не обойдут ваш дом стороной, ведь их может привлечь одна вещь

К этой вещи следует относиться с осторожностью

Держать в доме или во дворе треснувшие, пробитые или без дна ведра — навлечь кучу проблем. Народные приметы говорят, что таким сломанным вещам дома точно не место.

Как выяснил "Телеграф", любая вещь с дефектами символизирует "пробитое" благосостояние, из-за которого из дома "вытекает" достаток. А если этим предметом является ведро, то готовьтесь, что в вашем доме могут поселиться нищета, болезни и ссоры.

По поверьям, даже если ведро все еще пригодно для использования, но имеет трещину или оторванное дно, его стоит или починить, или выбросить. Считалось, что так можно "закрыть путь" бедности и неудачам. Особенно остерегались хранить такие вещи в хозяйственном углу или возле колодца — мол, это притягивает недостаток воды и семейные неурядицы.

Старые и сломанные ведра

Однако не только сломанные ведра могут стать источником беды. Подобные проблемы, вероятно, принесут старые и сломанные стулья.

