Готовили и на праздники, и на обед: начинка какого забытого блюда изменилась

Не всем нравилась начинка

В советские времена было много популярных блюд, которых редко где встретишь, как оладьи с зеленым луком. Одним из таких был пирожок, который готовили на праздничные и обычные столы.

Этот открытый пирожок расстегай, который был из нежного теста и начинки обычно из рыбы, ливера, печени и других субпродуктов. Особенность расстегая – открытая середина, где была видна ароматная начинка, напоминает "Телеграф".

Пирожок разитай

Несмотря на популярность, не всем нравился вкус ливерного или рыбного расстегая из-за его специфического аромата и текстуры. Впрочем, для многих советских семей это был один из любимых кулинарных символов, который напоминал о домашнем уюте и праздничной атмосфере.

Сегодня расстегай именно с рыбой или ливером нечасто встречается в меню современных кафе, но "открытые" пирожки можно увидеть с рисом, яйцом, зеленью, грибами и твердым сыром и тому подобное.

Растяги

Растяги

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой кислый "шедевр" советской кухни редко готовят. Это блюдо напоминает борщ, но в рецепте нет свежей капусты.