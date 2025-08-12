Укр

Розовая красавица с "реактивным двигателем". В Украине заметили фантастическое насекомое (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Она способна преодолевать большие расстояния Новость обновлена 12 августа 2025, 12:37
Она способна преодолевать большие расстояния. Фото Коллаж "Телеграф"

В стадии гусеницы поедает растения — может обгрызть виноградные листья или спасти от сорняков

Бражник винный — невероятно красивая ночная бабочка была замечена в Одессе. Это розовое насекомое на самом деле — "самолет с реактивным двигателем", развивающий наибольшую среди бабочек скорость — до 60 км/ч, во время миграции они преодолевают тысячи километров.

Фото винного бражника, посетившего один из одесских двориков, опубликовали в Facebook-группе "Комахи Украъни". В комментариях пишут, что они встречались также на Черниговщине.

Винный бражник, Одесса, август 2025
Бражник винный размером может достигать 28-33 мм.
Бражник винный в Одессе
Внешность насекомого чрезвычайно милая
Бражника винного заметили в Одессе
Бабочка согласилась на фотосессию

Бражник винный — невероятный красавец

На территории Украины зарегистрировано 24 вида бражников — ночных красавцев. Бражник винный имеет поразительную внешность — голова, грудь и брюшко бабочки оливково-зеленого цвета с розовыми полосами, которые в районе брюшка сливаются в продольную линию. Окраска передних крыльев оливково-розовая или розовато-желтоватая, с поперечными косыми розовыми перевязями. Задние крылья розовые или красные, с черным основанием.

Бражник винный на листе
Бабочка очень эффектно смотрится на зеленых листьях

Бабочка довольно большая – может достигать 28-33 мм, размах крыльев – 50-70 мм. Имеет утолщенные, серовато-розовые усики. Глаза винного бражника необычно большие и прикрытые чешуйками. У этих насекомых прекрасное зрение, они видят предметы даже при слабом освещении.

Бражник винный на траве
Бабочка напоминает экзотическую птичку

Где живет винный бражник

Проживает эта бабочка почти по всей Европе. Также встречается в Сибири, восточнее до Китая и Японии, к югу до Индии.

Бражник выбирает для проживания сады, опушки, обочины дорог и берега рек. Встречается и в городах, любит селиться на кустах жимолости, в цветах петуний, ириса. Бабочки, живущие в садах и парках, опыляют 5-10% ближайших деревьев и кустарников, бутоны которых раскрыты в темное время суток. Потому что активны бражники в сумерках и ночью, тогда они и питаются.

Собирая нектар, бабочки могут зависать на одном месте и передвигаться вверх и вниз вертикально. Не любят ветер – если он даже 3 м/с насекомое не вылетит для еды.

Гусеница бражника притворяется страшной змеей, если ее испугать

Самка откладывает яйца, закрепляя их на листьях и стеблях кормовых растений. Через 7-10 дней из них образуется гусеница. Сначала гусеница бражника желтая или светло-зеленая. Со временем она становится серо-коричневой с черными штрихами.

Бражник винный, гусеница
Гусеница в молодом возрасте

Взрослая гусеница огромная — может вырастать до 8 см. Винная бабочка в стадии гусеницы может значительно обгрызть листья на виноградных плантациях. Или избавить от сорняков.

Гусеница бражник винный
Взрослая гусеница бражника

Ночью гусеница ест, а днем притворяется сухим листиком, неподвижно замирая на растении, или в укрытии в земле. Если маскировка не сработала, гусеница имитирует змею.

Гусеница бражника винного в момент опасности
Выглядит действительно устрашающе

Она раздувает грудные сегменты с рисунком в виде устрашающих "глаз" и раскачивается телом. Если же и это не срабатывает, гусеница притворяется мертвой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине может исчезнуть необычное насекомое. Речь идет о виде богомолов, который называется Ирис пятнистый.

Теги:
#Одесса #Насекомые #Бражник #Мотылек