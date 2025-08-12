Розовая красавица с "реактивным двигателем". В Украине заметили фантастическое насекомое (фото)

В стадии гусеницы поедает растения — может обгрызть виноградные листья или спасти от сорняков

Бражник винный — невероятно красивая ночная бабочка была замечена в Одессе. Это розовое насекомое на самом деле — "самолет с реактивным двигателем", развивающий наибольшую среди бабочек скорость — до 60 км/ч, во время миграции они преодолевают тысячи километров.

Фото винного бражника, посетившего один из одесских двориков, опубликовали в Facebook-группе "Комахи Украъни". В комментариях пишут, что они встречались также на Черниговщине.

Бражник винный размером может достигать 28-33 мм.

Внешность насекомого чрезвычайно милая

Бабочка согласилась на фотосессию

Бражник винный — невероятный красавец

На территории Украины зарегистрировано 24 вида бражников — ночных красавцев. Бражник винный имеет поразительную внешность — голова, грудь и брюшко бабочки оливково-зеленого цвета с розовыми полосами, которые в районе брюшка сливаются в продольную линию. Окраска передних крыльев оливково-розовая или розовато-желтоватая, с поперечными косыми розовыми перевязями. Задние крылья розовые или красные, с черным основанием.

Бабочка очень эффектно смотрится на зеленых листьях

Бабочка довольно большая – может достигать 28-33 мм, размах крыльев – 50-70 мм. Имеет утолщенные, серовато-розовые усики. Глаза винного бражника необычно большие и прикрытые чешуйками. У этих насекомых прекрасное зрение, они видят предметы даже при слабом освещении.

Бабочка напоминает экзотическую птичку

Где живет винный бражник

Проживает эта бабочка почти по всей Европе. Также встречается в Сибири, восточнее до Китая и Японии, к югу до Индии.

Бражник выбирает для проживания сады, опушки, обочины дорог и берега рек. Встречается и в городах, любит селиться на кустах жимолости, в цветах петуний, ириса. Бабочки, живущие в садах и парках, опыляют 5-10% ближайших деревьев и кустарников, бутоны которых раскрыты в темное время суток. Потому что активны бражники в сумерках и ночью, тогда они и питаются.

Собирая нектар, бабочки могут зависать на одном месте и передвигаться вверх и вниз вертикально. Не любят ветер – если он даже 3 м/с насекомое не вылетит для еды.

Гусеница бражника притворяется страшной змеей, если ее испугать

Самка откладывает яйца, закрепляя их на листьях и стеблях кормовых растений. Через 7-10 дней из них образуется гусеница. Сначала гусеница бражника желтая или светло-зеленая. Со временем она становится серо-коричневой с черными штрихами.

Гусеница в молодом возрасте

Взрослая гусеница огромная — может вырастать до 8 см. Винная бабочка в стадии гусеницы может значительно обгрызть листья на виноградных плантациях. Или избавить от сорняков.

Взрослая гусеница бражника

Ночью гусеница ест, а днем притворяется сухим листиком, неподвижно замирая на растении, или в укрытии в земле. Если маскировка не сработала, гусеница имитирует змею.

Выглядит действительно устрашающе

Она раздувает грудные сегменты с рисунком в виде устрашающих "глаз" и раскачивается телом. Если же и это не срабатывает, гусеница притворяется мертвой.

