Розовая красавица с "реактивным двигателем". В Украине заметили фантастическое насекомое (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В стадии гусеницы поедает растения — может обгрызть виноградные листья или спасти от сорняков
Бражник винный — невероятно красивая ночная бабочка была замечена в Одессе. Это розовое насекомое на самом деле — "самолет с реактивным двигателем", развивающий наибольшую среди бабочек скорость — до 60 км/ч, во время миграции они преодолевают тысячи километров.
Фото винного бражника, посетившего один из одесских двориков, опубликовали в Facebook-группе "Комахи Украъни". В комментариях пишут, что они встречались также на Черниговщине.
Бражник винный — невероятный красавец
На территории Украины зарегистрировано 24 вида бражников — ночных красавцев. Бражник винный имеет поразительную внешность — голова, грудь и брюшко бабочки оливково-зеленого цвета с розовыми полосами, которые в районе брюшка сливаются в продольную линию. Окраска передних крыльев оливково-розовая или розовато-желтоватая, с поперечными косыми розовыми перевязями. Задние крылья розовые или красные, с черным основанием.
Бабочка довольно большая – может достигать 28-33 мм, размах крыльев – 50-70 мм. Имеет утолщенные, серовато-розовые усики. Глаза винного бражника необычно большие и прикрытые чешуйками. У этих насекомых прекрасное зрение, они видят предметы даже при слабом освещении.
Где живет винный бражник
Проживает эта бабочка почти по всей Европе. Также встречается в Сибири, восточнее до Китая и Японии, к югу до Индии.
Бражник выбирает для проживания сады, опушки, обочины дорог и берега рек. Встречается и в городах, любит селиться на кустах жимолости, в цветах петуний, ириса. Бабочки, живущие в садах и парках, опыляют 5-10% ближайших деревьев и кустарников, бутоны которых раскрыты в темное время суток. Потому что активны бражники в сумерках и ночью, тогда они и питаются.
Собирая нектар, бабочки могут зависать на одном месте и передвигаться вверх и вниз вертикально. Не любят ветер – если он даже 3 м/с насекомое не вылетит для еды.
Гусеница бражника притворяется страшной змеей, если ее испугать
Самка откладывает яйца, закрепляя их на листьях и стеблях кормовых растений. Через 7-10 дней из них образуется гусеница. Сначала гусеница бражника желтая или светло-зеленая. Со временем она становится серо-коричневой с черными штрихами.
Взрослая гусеница огромная — может вырастать до 8 см. Винная бабочка в стадии гусеницы может значительно обгрызть листья на виноградных плантациях. Или избавить от сорняков.
Ночью гусеница ест, а днем притворяется сухим листиком, неподвижно замирая на растении, или в укрытии в земле. Если маскировка не сработала, гусеница имитирует змею.
Она раздувает грудные сегменты с рисунком в виде устрашающих "глаз" и раскачивается телом. Если же и это не срабатывает, гусеница притворяется мертвой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине может исчезнуть необычное насекомое. Речь идет о виде богомолов, который называется Ирис пятнистый.