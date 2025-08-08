Красивое, как из сказки: в Украине может исчезнуть необычное насекомое (фото)

Есть несколько факторов, которые являются угрозой для этого насекомого

Один из видов насекомых, который занесен в Красную книгу Украины, может вскоре исчезнуть из нашей страны. Речь идет о виде богомолов, который называется Ирис пятнистый.

О проблеме с исчезновением "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. По его словам, есть проблема сокращения численности некоторых насекомых связана с тем, что для них остается все меньше мест для жизни.

Ирис пятнистый — один из 14 видов богомолов палеарктического рода Iris семейства Eremiaphilidae, распространённый на севере Евразии от Украины до Дальнего Востока.

Согласно информации из открытых источников, в Украине такое насекомое обнаружено в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму. Распространен в сухих песчаных степях, где держится на высокой траве, реже — в зарослях ивняка (на повышенных участках, в окрестностях солончаков, на склонах оврагов и оврагов).

Ирис пятнистый. Фото: ukrbin

Ирис пятнистый занесен в Красную книгу Украины. Угрозой для этого вида являются степные пожары, распашка целинных участков степи, уничтожение колков, применение пестицидов.

Что интересно, как у самцов, так и у самок задние крылья очень яркие: передний край крыла и его основание малинового или оранжевого цвета, чуть дальше основания крыла — большое овальное темно-синее пятно, окруженное тонкими темными концентрическими кольцами.

Ирис пятнистый. Фото: ukrbin

