Рожева красуня з "реактивним двигуном". В Україні помітили фантастичну комаху (фото)

Олена Руденко
Вона здатна долати великі відстані
Вона здатна долати великі відстані. Фото Колаж "Телеграф"

У стадії гусені поїдає рослини — може обгризти виноградне листя, чи врятувати від бур'яну

Бражник винний — неймовірно красивий нічний метелик був помічений в Одесі. Ця рожева комаха насправді — "літак з реактивним двигуном", що розвиває найбільшу серед метеликів швидкість – до 60 км/год, під час міграції вони долають тисячі кілометрів.

Фото винного бражника, що завітав до одного з одеських двориків опублікували у Facebook-групі "Комахи України". У коментарях пишуть, що їх зустрічали також на Чернігівщині.

Винний бражник, Одеса, серпень 2025
Бражник винний розміром може сягати 28-33 мм
Бражник винний в Одесі
Зовнішність комахи надзвичайно приваблива
Бражника винного помітили у Одесі
Метелик погодився на фотосесію

Бражник винний — неймовірний красень

На території України зареєстровано 24 види бражників — нічних красенів. Бражник винний має вражаючу зовнішність — голова, груди та черевце метелика оливково-зеленого кольору з рожевими смугами, що в районі черевця зливаються в поздовжню лінію. Забарвлення передніх крил оливково-рожеве або рожево-жовтувате, з поперечними косими рожевими перев'язями. Задні крила рожеві або червоні, з чорною основою.

Бражник винний на листі
Метелик дуже еектно виглядає на зеленому листі

Метелик досить великий — може сягати 28-33 мм, розмах крил — 50-70 мм. Має потовщені, сірувато-рожеві вусики. Очі винного бражника незвичайно великі та прикриті лусочками. У цих комах чудовий зір, вони бачать предмети навіть за слабкого освітлення.

Бражник винний на траві
Метелик нагадує екзотичну пташку

Де живе винний бражник

Проживає цей метелик майже по всій Європі. Також зустрічається у Сибіру, на схід до Китаю та Японії, на південь до Індії.

Бражник обирає для проживання сади, узлісся, узбіччя доріг та береги річок. Зустрічається й у містах, полюбляє селитися на кущах жимолості, у квітах петуній, ірису. Метелики, що живуть у садах та парках, запилюють 5-10% найближчих дерев та чагарників, бутони яких розкриті у темний час доби. Адже активні бражники у сутінках та вночі, тоді ж вони й харчуються.

Збираючи нектар, метелики можуть зависати одному місці та пересуватися вгору і вниз вертикально. Не люблять вітер — якщо він навіть 3 м/с комахи не вилетять для годування.

Гусінь бражника вдає з себе страшну змію, якщо її налякати

Самка відкладає яйця, закріплюючи їх на листі та стеблах кормових рослин. Через 7-10 днів з них утворюється гусениця. Спочатку гусінь бражника жовта або світло-зелена. З часом вона стає сіро-коричневою із чорними штрихами.

Гусінь у молодому віці

Доросла гусінь величезна — може виростати до 8 см. Винний метелик у стадії гусені може значно обгризти листя на виноградних плантаціях. Або позбавити від бур'яну.

Гусінь бражник винний
Доросла гусінь бражника

Вночі гусінь їсть, а вдень вдає з себе сухий листочок, нерухомо завмираючи на рослині, або в укритті землі. Якщо маскування не спрацювало, гусінь імітує змію.

Гусінь бражника винного у момент небезпеуи
Виглядає дійсно страхітливо

Вона роздуває грудні сегменти з малюнком у вигляді страхітливих "очей" й розгойдується тілом. Якщо ж й це не спрацьовує, гусінь вдає з себе мертву.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні може зникнути незвичайна комаха. Йдеться про вид богомолів, який називається Ірис плямистий.

