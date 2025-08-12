Рожева красуня з "реактивним двигуном". В Україні помітили фантастичну комаху (фото)

У стадії гусені поїдає рослини — може обгризти виноградне листя, чи врятувати від бур'яну

Бражник винний — неймовірно красивий нічний метелик був помічений в Одесі. Ця рожева комаха насправді — "літак з реактивним двигуном", що розвиває найбільшу серед метеликів швидкість – до 60 км/год, під час міграції вони долають тисячі кілометрів.

Фото винного бражника, що завітав до одного з одеських двориків опублікували у Facebook-групі "Комахи України". У коментарях пишуть, що їх зустрічали також на Чернігівщині.

Бражник винний розміром може сягати 28-33 мм

Зовнішність комахи надзвичайно приваблива

Метелик погодився на фотосесію

Бражник винний — неймовірний красень

На території України зареєстровано 24 види бражників — нічних красенів. Бражник винний має вражаючу зовнішність — голова, груди та черевце метелика оливково-зеленого кольору з рожевими смугами, що в районі черевця зливаються в поздовжню лінію. Забарвлення передніх крил оливково-рожеве або рожево-жовтувате, з поперечними косими рожевими перев'язями. Задні крила рожеві або червоні, з чорною основою.

Метелик дуже еектно виглядає на зеленому листі

Метелик досить великий — може сягати 28-33 мм, розмах крил — 50-70 мм. Має потовщені, сірувато-рожеві вусики. Очі винного бражника незвичайно великі та прикриті лусочками. У цих комах чудовий зір, вони бачать предмети навіть за слабкого освітлення.

Метелик нагадує екзотичну пташку

Де живе винний бражник

Проживає цей метелик майже по всій Європі. Також зустрічається у Сибіру, на схід до Китаю та Японії, на південь до Індії.

Бражник обирає для проживання сади, узлісся, узбіччя доріг та береги річок. Зустрічається й у містах, полюбляє селитися на кущах жимолості, у квітах петуній, ірису. Метелики, що живуть у садах та парках, запилюють 5-10% найближчих дерев та чагарників, бутони яких розкриті у темний час доби. Адже активні бражники у сутінках та вночі, тоді ж вони й харчуються.

Збираючи нектар, метелики можуть зависати одному місці та пересуватися вгору і вниз вертикально. Не люблять вітер — якщо він навіть 3 м/с комахи не вилетять для годування.

Гусінь бражника вдає з себе страшну змію, якщо її налякати

Самка відкладає яйця, закріплюючи їх на листі та стеблах кормових рослин. Через 7-10 днів з них утворюється гусениця. Спочатку гусінь бражника жовта або світло-зелена. З часом вона стає сіро-коричневою із чорними штрихами.

Гусінь у молодому віці

Доросла гусінь величезна — може виростати до 8 см. Винний метелик у стадії гусені може значно обгризти листя на виноградних плантаціях. Або позбавити від бур'яну.

Доросла гусінь бражника

Вночі гусінь їсть, а вдень вдає з себе сухий листочок, нерухомо завмираючи на рослині, або в укритті землі. Якщо маскування не спрацювало, гусінь імітує змію.

Виглядає дійсно страхітливо

Вона роздуває грудні сегменти з малюнком у вигляді страхітливих "очей" й розгойдується тілом. Якщо ж й це не спрацьовує, гусінь вдає з себе мертву.

