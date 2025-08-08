В Украине исчезают некоторые виды насекомых: эксперт назвал их и рассказал, в чем причина

Многие виды насекомых меняют свои ареалы, в том числе, и из-за потепления

В Украине на грани исчезновения оказался некоторые виды насекомых. В большинстве речь идет о тех, которые обитают в степях. Часть из них меняет ареалы обитания, а численность другой половины уменьшается.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. Он пояснил, что большая часть Одесской области находится в степной зоне, а степь — это преимущественно равнина. Много участков целинной степи пошли под плуг, потому степным видам насекомым остается все меньше и меньше места, где они могут жить.

"И сейчас где-то еще такие целые степные участки сохранились чудом. К примеру, Куяльницкий национальный парк, который сейчас начал активно работать. Тарутинскаястепь, которую тоже удалось чудом сохранить", — пояснил эксперт.

По словам Халаима, многие виды насекомых меняют свои ареалы, в том числе, и из-за потепления. Одни виды продвигаются к северу, а другие — убавляют свой ареал.

Эксперт рассказал, какие еще виды насекомых исчезают в Украине.

Некоторые из охраняемых видов насекомых, которые встречаются вблизи Одессы:

Дыбка степная (Saga pedo);

Дыбка степная. Фото: Википедия

Ирис пятнистый (Iris polystictica);

Ирис пятнистый. Фото: Википедия

Гигантский муравьиный лев (Acanthaclisis occitanica);

Гигантский муравьиный лев. Фото: Википедия

Голубянка Бавий (Pseudophilotes bavius);

Голубянка Бавий. Фото: Википедия

Томарес Ногеля (Tomares nogelii);

Томарес Ногеля. Фото: Википедия

Павлиноглазка грушевая (Saturnia pyri).

Павлиноглазка грушевая. Фото: Википедия

