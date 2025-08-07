Не путать с саранчой. Огромные кузнечики могут навсегда исчезнуть из Украины, в чем причина
Насекомое распространено в Южной Европе, Украине, Молдове, Грузии, Казахстане, Киргизии, России
В Украине на грани исчезновения оказалось насекомое под названием дыбка степная. Это раритетный вид насекомых, занесенный в Красную книгу Украины и другие природоохранные документы.
О проблеме с исчезновением "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим.
Стоит отметить, что ареал и общая численность этого вида насекомых неуклонно сокращаются вследствие интенсивного разрушения естественных мест обитания.
Дыбка степная — что известно о насекомом
Вид кузнечиков подсемейства дыбок.
Степная дыбка распространена в Южной Европе, Украине, Молдове, Грузии, Казахстане, Киргизии. В России заселяет участки нераспаханных степей.
Дыбка степная занесена в красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу Украины (природоохранный статус — редкий), Приложение II Бернской конвенции (вид подлежит особой охране), а также к Директиве Европейского Союза 92/43/ЕС "О сохранении природных поселков и видов природной фауны и флоры". В Украине охраняется в заповедниках степной зоны.
Эти насекомые попадаются на степных и остепненных участках с густым разнотравьем и разреженным кустарником.
