Не путать с саранчой. Огромные кузнечики могут навсегда исчезнуть из Украины, в чем причина

Насекомое распространено в Южной Европе, Украине, Молдове, Грузии, Казахстане, Киргизии, России

В Украине на грани исчезновения оказалось насекомое под названием дыбка степная. Это раритетный вид насекомых, занесенный в Красную книгу Украины и другие природоохранные документы.

О проблеме с исчезновением "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим.

Стоит отметить, что ареал и общая численность этого вида насекомых неуклонно сокращаются вследствие интенсивного разрушения естественных мест обитания.

Дыбка степная — что известно о насекомом

Вид кузнечиков подсемейства дыбок.

Степная дыбка распространена в Южной Европе, Украине, Молдове, Грузии, Казахстане, Киргизии. В России заселяет участки нераспаханных степей.

Дыбка степная. Фото: Википедия

Дыбка степная занесена в красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу Украины (природоохранный статус — редкий), Приложение II Бернской конвенции (вид подлежит особой охране), а также к Директиве Европейского Союза 92/43/ЕС "О сохранении природных поселков и видов природной фауны и флоры". В Украине охраняется в заповедниках степной зоны.

Дыбка степная. Фото: Википедия

Эти насекомые попадаются на степных и остепненных участках с густым разнотравьем и разреженным кустарником.

Дыбка степная. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Халаим рассказал, опасна ли саранча для человека и переносит ли она какие-либо болезни.