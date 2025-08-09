Гость с поля: огромное зеленое насекомое поселилось в квартире под Киевом (фото, видео)

Насекомое выбрало all inclusive

Не саранча, а кузнечик, но ест умело. В Василькове Киевской области в дом местного жителя залетело насекомое, которое его удивило. С просьбой идентифицировать, Иван обратился в группу "Насекомые Украины", а пока устроил незваному гостю райскую жизнь.

Это оказался зеленый кузнечик. Он уже три дня живет в квартире и возвращаться в природу не хочет. Кузнечик залетел в квартиру на третьем этаже, сам пришел на кухню и будет жить там некоторое время, ведь улетать не хочет. Его скоро вернут в дикую природу.

Подкармливаю и вынесу где-то где есть растения Иван нашел кузнечика у себя дома

Условия, которые создали для кузнечика, вызвали большое обсуждение в комментариях. Насекомое покормили и не ограничивали в передвижениях. Также, на одном из фото заметили пачку сигарет, так что среди предложений были еще и шутливые — налить коньку алкоголя. Комментаторы считают, что кузнечик попал в кузнечиковый рай и отмечают, что тоже не хотели бы улетать оттуда, где кормят и безопасно.

Кузнечик дома

Зеленый кузнечик ест не только растения

Чем особенны зеленые лошадки и как отличаются от саранчи.

Зеленых кузнечиков часто путают с саранчой, но они не вредители. Их окрас позволяет маскироваться среди растений. Питаются они не только растениями, но и более мелкими насекомыми, ведь зеленые кузнечики — хищники.

В отличие от саранчи, кузнечики имеют длинные усики и не компанейские, ведут по большей части одиночный образ жизни. Обычно кузнечики прыгают не очень высоко, как этот смог попасть на третий этаж, доподлинно неизвестно, однако до возвращения в природу у него была небольшая передышка.

