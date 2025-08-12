Китайские товары под маской "собственного производства": как магазины хитрят

На что стоит обращать внимание покупателям

Все чаще покупатели сталкиваются с неприятной ситуацией, когда магазины обманывают их не только сканируя по два товара или предлагая ненужные услуги, а продавая товары собственного производства, но на самом деле продукция поступает из Китая.

Это не только вызывает ощущение обмана, но и заставляет потребителей переплачивать — ведь цены на такие товары часто существенно выше, чем на аналогичные продукты на известных интернет-платформах, например, Aliexpress, как передает "Телеграф".

Некоторые магазины могут предлагать товары "производимые собственными силами" или "локальный продукт", однако детальный анализ упаковки, этикеток и информации о поставщиках выявляет истину — значительная часть товаров привозится непосредственно из Китая. При этом цены на такие "собственные" товары нередко превышают стоимость аналогичных продуктов на международных платформах, в частности, на Aliexpress.

Сумки, одежда и бижутерия

Кроме того, качество продукции в некоторых случаях не соответствует заявленным стандартам собственного производства, что еще больше разочаровывает покупателей.

Если вы сомневаетесь, то внимательно читайте этикетки, если это оффлайн магазин, проверяйте отзывы и сравнивайте цены на разных площадках, чтобы не попасть на крючок и не переплачивать за товар, который не имеет никакого отношения к местному производству.

