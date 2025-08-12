Об этом мечтал каждый в СССР: какие деликатесы ставили на праздничный стол

Сегодня – базовые продукты, а раньше – мечта простого человека

В советское время деликатесы занимали особое место в мечтах многих людей. Их появление на столе было настоящим чудом, ведь большинство продуктов были дефицитными или считались роскошью.

"Телеграф" рассказывает о самых популярных продуктах, о которых мечтали в тот период. Они и сегодня вызывают ностальгию и напоминают о прошлом.

Красная икра и красная рыба, особенно осетровые виды, были символом достатка и шиком. Их подавали на торжественных застольях, а простые люди могли увидеть эти деликатесы разве что в телевизоре или на единичных семейных празднествах.

Красная икра в СССР считалась символом роскоши

Докторская колбаса считалась наиболее доступным и узнаваемым видом колбасы. Но даже она не всегда была свободно доступна, и становилась настоящим подарком, особенно в определенных регионах или по праздникам. Копченые колбасы, вареные изделия с мясом – все это входило в список желаемых продуктов, которые хотелось увидеть на семейном столе.

Колбасу в СССР было не так просто приобрести

Сладости — отдельная история. Импортные шоколадные батончики, конфеты и печенье из-за границы были настоящей мечтой для детей и взрослых. Отечественные конфеты не всегда удовлетворяли сладкий голод, поэтому жженый сахар на палочке был доступной альтернативой для многих, особенно для детей в сельской местности.

Экзотические фрукты – апельсины, бананы, мандарины и другие – всегда вызывали восхищение. Они появлялись преимущественно на Новый год и являлись настоящим праздником в каждой семье. Ведь вырастить его в климате СССР было невозможно, поэтому эти фрукты считались роскошью.

Эти фрукты были дефицитными в СССР.

Что касается алкоголя, то французский или армянский коньяк, дорогие вина и импортное пиво были доступны далеко не всем — в большинстве своем это была роскошь для элиты или высших должностных лиц. Для большинства жителей региона это оставалось лишь мечтой, о которой они могли услышать рассказы или увидеть в кино.

Алкоголь в СССР могли позволить себе только состоятельные люди

Для многих поколений Советского Союза деликатесы были не просто едой — это был символ надежды, изобилия и мечты о лучшей жизни.

