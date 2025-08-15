Ядовитая жительница океанов поразила сеть редкой окраской тела: что это за рыба

Она имеет одну особенность — надувает тело

В одном из аквариумов плавает редкая смертельно-опасная рыба. Ее уникальность заключается в окраске тела.

Этой рыбкой оказалась рыба фугу, цвет тела которой — лаймовый. Ее ярко-зеленое тело сияет под водой, как неон, и это можно увидеть на видео в публикации "Аквариумная барахолка Украины" на Facebook.

Что это за рыба

Рыба фугу — это общее название для нескольких видов рыб семейства скалозубовых, самое известное среди которых японская "torafugu". Ее легко узнать по способности надувать тело в форме шара, когда она испытывает угрозу.

Какой вид имеет рыба фугу

Фугу известна разнообразием окраса: чаще всего это сочетание серого, коричневого, голубого или желтого тона со светлым брюшком, а у некоторых видов — яркие пятна или узоры. То есть лаймовый цвет тела очень редкий.

Как надувается рыба фугу

Славу эта рыба завоевала благодаря особому статусу деликатеса в Японии. Блюда из фуги разрешено готовить только сертифицированным поварам, ведь в ее органах, коже и иногда даже мышцах содержится сильный яд – тетродотоксин. Это вещество в тысячи раз токсичнее цианида и не имеет известного антидота: даже мизерная доза может быть смертельной для человека.

Как готовят рыбу фугу

