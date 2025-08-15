Ваш ребенок никогда такое не будет есть: какое "лакомство" сводило с ума детей

Этот перекус невозможно забыть

В СССР хлеб с маслом и сахаром или солью был очень распространенным и доступным перекусом. Его готовили дома, в школах и детских садах, а потому дети неоднократно получали это на обед.

Блюдо чрезвычайно простое: свежий или подсушенный хлеб щедро смазывали растительным маслом и присыпали сахаром, как напоминает "Телеграф".

Хлеб и сахар

Однако это не единственный рецепт такого перекуса. В некоторых семьях еще делали так: хлеб макали в воду, а затем в сахар, или поливали маслом и посыпали солью.

Популярность этого лакомства объясняется экономией и доступностью продуктов в те времена. Бабушки и дедушки часто давали именно этот простой перекус, пока готовилось основное блюдо на обед или ужин. Иногда бывало такое, что хлеб с сахаром и маслом был на завтрак.

Сегодня хлеб с маслом и сахаром часто воспринимается как курьезная редкость советской кухни, однако для многих поколений он остался символом детства, домашнего уюта и бабушкиной заботы.

