Ваш ребенок никогда такое не будет есть: какое "лакомство" сводило с ума детей
Этот перекус невозможно забыть
В СССР хлеб с маслом и сахаром или солью был очень распространенным и доступным перекусом. Его готовили дома, в школах и детских садах, а потому дети неоднократно получали это на обед.
Блюдо чрезвычайно простое: свежий или подсушенный хлеб щедро смазывали растительным маслом и присыпали сахаром, как напоминает "Телеграф".
Однако это не единственный рецепт такого перекуса. В некоторых семьях еще делали так: хлеб макали в воду, а затем в сахар, или поливали маслом и посыпали солью.
Популярность этого лакомства объясняется экономией и доступностью продуктов в те времена. Бабушки и дедушки часто давали именно этот простой перекус, пока готовилось основное блюдо на обед или ужин. Иногда бывало такое, что хлеб с сахаром и маслом был на завтрак.
Сегодня хлеб с маслом и сахаром часто воспринимается как курьезная редкость советской кухни, однако для многих поколений он остался символом детства, домашнего уюта и бабушкиной заботы.
